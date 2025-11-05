重组、谋上市，OpenAI更自由了

文/窦文雪 编辑/子夜 近几日，AI圈最受瞩目的公司OpenAI，接连释放出令资本兴奋的消息。 据财联社报道，有市场消息称，OpenAI正筹备首次公开募股，此次IPO对该公司的估值或高达1万亿美元。有望缔造史上规模最大的IPO。 报道还援引了业内人士透露的消息，OpenAI正考虑最早于2026年下半年向证券监管机构提交上市申请，初步讨论中的融资规模至少600亿美元。 OpenAI CEO山姆·奥特曼否认了明年上市的消息，他认为上市是公司发展中的自然阶段，但目前并非优先事项。上市没有具体日期，2027年上市或许会更好。 在此之前，OpenAI刚刚宣布完成架构重组，将各投资方的投资转换为普通股，解除了此前在财务回报上限的潜在限制。 同时，OpenAI与微软的关系也发生了变化，双方将从“深度绑定”转向“自由合作”的阶段，双方也可以与其他公司进行合作。 通常情况下，一家技术基本功扎实、倍受资本青睐的科技公司谋求上市，本应是十分顺利的事。 但OpenAI的情况有所不同。其在成立之初就是一家纯粹的非营利机构，强调不以盈利为约束，专注做长期、高成本的基础研究。 因此在OpenAI成立的这十几年中，只要公司尝试商业化动作，就会引发市场担忧。 但作为一家以AGI为目标的公司，OpenAI需要付出的资金数额是庞大的。坚持理想主义重要，但赚钱保持持续的研发投入和对高算力的支撑也是必然选择。 OpenAI重组后，将不再是单纯的非营利组织，而是通过双层架构平衡商业与公益目标。它将继续由非营利组织控制。而现有的营利性业务将转变为一家公共利益公司，非营利组织将控制该公共利益公司。 此外，若OpenAI完成上市，也将会为微软、软银等早期的投资者带来丰厚回报。 不过，一边是非营利组织的使命，一边是日益增加的资金压力，重组的OpenAI能否真正按照市场期待的方向行走，还有待验证。 1、OpenAI完成重组，与微软关系变了 OpenAI早就开始策划这场重组了。 去年年底，OpenAI就曾宣布将在2025年转型为一家营利性公司，新架构将由其营利部门掌控。 然而，或许对于OpenAI而言，从非营利变为全面营利的性质很难，这场重组自宣布计划后就一直悬而未决。直到今年5月6日，OpenAI宣布放弃全面营利性转型，改为公司继续由非营利母公司控制，但将现有的营利部门改造成公共利益公司，也就是说，它选择了PBC模式。