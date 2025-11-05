星巴克、必胜客，加码下沉市场丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 下沉市场对国际餐饮品牌越来越重要了。 11月4日，星巴克咖宣布与博裕投资达成战略合作，双方将成立合资企业，共同运营星巴克在中国市场的零售业务。 根据协议，博裕将持有合资企业至多60%股权，星巴克保留40%股权，并将继续作为星巴克品牌与知识产权的所有者和授权方，向新成立的合资企业进行授权。基于约40亿美元（不计现金与债务）的企业价值，博裕将获得其相应权益。星巴克预计其中国零售业务的总价值将超过130亿美元。 另据星巴克披露，新成立的合资企业将继续以上海为总部，管理并运营目前遍布中国市场的8000家星巴克门店。双方将致力于未来将星巴克在中国的门店规模逐步拓展至20000家。 此外，星巴克提到，博裕相关资源，将有力加速星巴克在中国市场、特别是中小城市及新兴区域的拓展。 必胜客也在做着类似探索。 11月4日，在业绩会上，百胜中国首席执行官屈翠容表示，必胜客WOW店将重点拓展低线城市。 财报显示，2025年第三季度，百胜中国营收同比增长4%至32亿美元；经营利润同比增长8%至4亿美元。 分品牌来看，第三季度，肯德基营收同比增长4%至24.04亿美元。门店方面，肯德基前九个月净新增门店992家，最新门店总数为12640家。 第三季度，必胜客营收同比3%至6.35亿美元。门店方面，必胜客前九个月净新增门店298 家，最新门店总数4022家。 星巴克们纷纷下沉背后是，低线市场看起来更好的营收状况。星巴克就提到，两年内的新开门店持续贡献高于均值的同店销售，而星巴克新开门店大多位于下沉市场。 背后有着大环境变化，比如，京、沪餐饮市场一直都在收缩。 但要看到，在下沉市场，星巴克们大多占据了核心点位。如果进一步扩张，还是否有着如此点位值得探讨。 另外，星巴克、必胜客乃至肯德基的客单价都在下滑区间 这对于开拓下沉市场来说，可能是件好事。 11月4日，上证消费80指数报收5025.54点，跌幅1.44%。 促消费 贵州：构建贵州白酒发展新体系，制定白酒出口三年行动计划和目录指引