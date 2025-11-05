旅游变 “干饭”?年轻人的旅游，早不按套路来

你发现没有，现在出门旅游，“吃”已经把“逛”按在地上摩擦了。 以前旅游是“上车睡觉，下车拍照，景点打卡，啥也没唠”，现在是“攻略全是美食，行程围着小吃转”，连博物馆、政府食堂都成了干饭人的朝圣地。 图源：小红书 在四川博物院排队买3元小碗菜，去重庆荣昌政府食堂抢卤鹅，蹲河南老君山的1元午餐，甚至专门冲泉州菜市场买一碗面线糊……这些听起来“不务正业”的操作，成了年轻人最潮流的旅行打开方式。 游客用脚投票的背后，藏着一个更关键的变化——不是变馋了，是文旅供给侧终于开窍了。以前是“你爱来不来，反正景点在这儿”，现在是“客官您慢用，服务给您拉满”，这场从“宰客”到“宠客”的全面迭代，才是味蕾游真正的底层逻辑。 公共空间集体“破圈”，博物馆和政府食堂成干饭圣地 谁能想到，以前“高冷”的博物馆和“神秘”的政府机关，现在靠做饭火上热搜?这波供给侧的“跨界打劫”，直接把旅行体验拉上了新台阶。 四川博物院的食堂堪称“性价比天花板”，3元的川北凉粉、5元的麻婆豆腐、12元的回锅肉，摆了满满一柜台。网友评论：“以前逛博物馆饿了只能啃面包，现在能吃热乎饭，还比外面餐馆便宜一半”。更绝的是湖北省博物馆，能和研究员同桌，一边吃着文物造型的漂亮饭，一边听文物故事，这体验比看展还上瘾。毕竟欣赏完文物重器，转身就能吃到热乎饭菜，“艺术气息” 与 “烟火气” 在舌尖完美交融。 图源：小红书 政府食堂更是把“宠客”玩明白了。重庆荣昌区政府食堂国庆假期第一天就用了550斤米饭、250斤卤鹅提前售罄。成都游客陈先生晒出账单：“四菜一汤不到50元，有非遗卤鹅还有本地凉粉，比景区盒饭实在多了”。 景德镇政府食堂的操作更贴心，采用 “平价套餐 + 特色单品” 双轨模式，15—20 元的套餐能吃到土辣椒炒肉、浮梁米粉蒸肉等本地风味，还提供 “小份菜”“半份菜”，既避免浪费，又能让游客多尝几样特色。来自宜春的小陈就说：“这里干净卫生，还很照顾外地人吃不了太辣的习惯”。