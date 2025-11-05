第八届进博会规模再创新高，与世界共享中国市场机遇

21世纪经济报道记者易佳颖 上海报道 11月5日，第八届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）在上海开幕。据了解，本届进博会将有155个国家、地区和国际组织参与，4108家境外企业参展，整体展览面积超过43万平方米，规模再创新高。 据新华社报道，国务院总理李强在上海出席第八届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式，并发表主旨演讲。李强指出，进博会是世界经济通向中国经济的入海口，也是中国联结世界的重要桥梁。今年进博会的参展企业数量再创历史新高，充分彰显中国超大规模市场的蓬勃生机和活力。 中国已连续多年保持全球第一大货物贸易国地位，并稳居全球第二大商品消费市场。而进博会正在成为全球品牌连接中国市场的快速通道。前七届进博会累计发布的新产品、新技术、新服务约3000项，意向成交额超过5000亿美元，累计吸引境外参展商2.3万家次。 “进博会极大地加速了创新产品从展台走向市场的进程。”立邦中国区首席执行官钟中林表示，“去年我们现场完成了十多场签约，其中与上海浦东国资委下属六家区属企业达成了千万级的合作意向。今年，这些合作已在浦东高行、临港等地的政策性住房和商住项目中落地推动。这也让我们更加坚信，中国绝对是全球最重要、也最有机会的市场。我们清楚地看到，中国开放的大门正越开越大，外企的机遇也越来越多。” 始终坚持开放 开放，是进博会最鲜明的底色。 进博会现场 本报记者董静怡/摄 “当真正站在进博会现场时，我依然被进博会的宏大规模、蓬勃创新和旺盛活力深深震撼——这在全球充满不确定性的当下，尤显珍贵和振奋人心。”欧莱雅集团首席执行官叶鸿慕感慨道，“进博会作为中国构建新发展格局的窗口，推进高水平开放的平台，全球共享的国际公共产品，可以说既是世界经济通向中国经济的入海口，也是中国连接世界的重要桥梁。” 据悉，本届进博会将展示461项新产品、新技术、新服务，同时展会期间，43个交易团、700多个交易分团将到会洽谈采购，真正让中国大市场成为全球创新的试验场、利润场、应用场。 李强表示，中共二十届四中全会审议通过了“十五五”规划建议，为今后一个时期的中国经济社会发展注入了更多确定性。集中起来有两个方面：一是发展的确定性。中国将坚持以经济建设为中心，集中力量推进高质量发展，将为全球经济增长作出新的重要贡献。二是开放的确定性。中国将坚定不移推进高水平对外开放，稳步扩大制度型开放，推进服务业扩大开放综合试点示范建设。一个不断走向现代化的中国，必将为世界注入更多稳定性和正能量。 “我们积极借助进博会这一平台，深化本土合作，将全球研发实力与中国消费者及合作伙伴独特、多元的洞察相融合。”资生堂中国及全球旅游零售CEO梅津利信表示，中国制度型开放进一步增强了跨国企业在中国市场发展的信心。 自2018年举办首届中国国际进口博览会，如今已是第八个年头，规模和影响持续扩大。前七届进博会已累计有31个国家担任主宾国，超过180个国家和地区、国际组织参展，其中“一带一路”共建国家151个，累计举办1200余场政策解读、对接签约、投资促进等配套活动。 据新华社报道，本届进博会开幕式上，外方领导人和国际组织负责人表示，进博会为推动开放合作、促进全球经济发挥重要作用，展示了中国与世界共享机遇、共谋发展的大国担当。各方愿深化同中方在经贸、互联互通、创新、绿色发展等领域合作，维护自由公平贸易，共促发展繁荣。 世界大机遇 “进博会红利”也体现在实实在在的合作与项目落地中。 “自去年立邦首次参展进博会以来，我们进一步感受到了中国市场广阔的机遇和前景。去年我们一款全球首发，能净化城市空气的光催化涂料，今年也在立邦广州工厂启动产线的建设，为明年规模化市场应用做好准备。”钟中林介绍道，今年进博会，立邦围绕“低空经济、汽车制造”这些重点发展方向带来一系列的场景化解决方案，包括了一款全球首发和两款中国首展。 今年，进博会继续设置医疗器械及医药保健、汽车及智慧出行、技术装备、消费品、农食产品、服务贸易等六大展区和创新孵化专区。值得一提的是，进博会首次为最不发达国家产品打造专区，来自最不发达国家的企业达163家，同比增长23.5%。