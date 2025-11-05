进博观察：开放平台引“凤”来，医疗药械焕新健康动能

21世纪经济报道记者 季媛媛 韩利明 11月5日，第八届中国国际进口博览会（下称“进博会”）在上海盛大开幕。本届进博会吸引155个国家、地区和国际组织赴约，4108家境外企业带来最新成果，43万平方米展馆汇聚全球智慧，进博规模再创新高。 自2018年首届以来，进博会已逐步强化国际采购、投资促进、人文交流、开放合作“四大平台”功能，成为全球瞩目的开放合作盛会。对于跨国企业而言，进博会既是展示前沿产品、链接全球资源的重要载体，更是洞察中国市场需求、把握发展机遇的关键窗口。 在本届进博会的各大展区中，医疗器械及医药保健展区备受关注。该展区位于1.1、1.2及 2.2号馆，展览面积超7万平方米，下设医疗器械、药品、健康营养、健康养老四大专区。展区以“健康中国，美好生活（Healthy China, Healthy Life）”为核心主题，汇聚全球顶尖医疗科技资源，集中呈现创新药械研发、生物医药技术、跨界数字化诊疗等领域的前沿成果，旨在携手全球合作伙伴推动医疗新质生产力发展，为“健康中国 2030”战略实施注入更强动力。 聚焦临床未满足需求 肿瘤、心血管、自身免疫等疾病因发病率持续走高、严重危害公众健康，其治疗方案与药物研发一直是社会关注的焦点。为响应临床未满足需求，全球药企不断加大创新投入，而进博会则成为这些创新成果落地中国、惠及患者的重要桥梁。在本届进博会上，多家跨国药企集中展出重磅新药与前沿疗法，为不同疾病领域患者带来新希望。 今年进博会，赛诺菲达必妥®管线内慢性鼻窦炎伴鼻息肉新适应症迎来中国首秀。慢性鼻窦炎伴鼻息肉（CRSwNP）是一种反复发作的疾病，患者长期遭受鼻塞、嗅觉丧失、流涕等症状的困扰，且传统手术后复发率较高。作为全球首个且目前唯一一个同时获批用于治疗成人（18岁以上）及青少年（12-17岁）慢性鼻窦炎伴鼻息肉的生物制剂，达必妥®为这类患者带来了革命性的治疗突破。 江苏省人民医院过敏诊疗中心（世界过敏组织卓越中心）程雷教授表示：“慢性鼻窦炎伴鼻息肉的患病率在过去25年持续上升，据估算，中国目前约有3000万患者。这些患者白天被持续的鼻塞堵得喘不过气，夜晚又因呼吸受阻而辗转难眠，更无奈的是，平常生活该有的‘味道’对他们而言却成了奢望，生活质量严重受损。” 吉林大学中日联谊医院耳鼻咽喉头颈外科朱冬冬教授指出：“2型炎症是驱动慢性鼻窦炎伴鼻息肉（CRSWNP）的核心机制，且患者合并哮喘、变应性鼻炎等疾病的风险更高。传统的手术和糖皮质激素治疗存在一定局限性，患者术后鼻息肉复发率较高。生物靶向治疗的出现，为CRSwNP 患者带来了革命性的突破，从根源上抑制2型炎症，帮助患者打破复发的循环困境，重回美好生活的正轨。” 据悉，达必妥®用于治疗慢性鼻窦炎伴鼻息肉的补充生物制品许可申请（sBLA）已获国家药品监督管理局药品审评中心受理。 吉利德科学以“创造一个更健康的世界”为主题，500平方米的展台上，展示两款亚洲首发的重磅产品——长效HIV暴露前预防药物Lenacapavir（来那帕韦）和原发性胆汁性胆管炎（PBC）新药Seladelpar，同时还集中呈现了在华上市的13款创新药物。 其中，Lenacapavir（来那帕韦）是全球同类首创、一年仅需给药两次的长效HIV衣壳抑制剂。去年进博会，吉利德已分享该药用于HIV暴露前预防的III期临床数据，今年则迎来实质性进展：2025年6月底