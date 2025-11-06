【工作进行时】澳大利亚老年护理工作：移民如何填补空白、拓展职业发展

下面我们来探索移民进入澳大利亚老年护理行业的途径，了解培训、支持以及打造有意义的老年护理职业的励志故事。（点击音频收听详细报道） 为什么澳大利亚面临老年护理人员短缺的问题？ 是什么促使来自菲律宾的阿尔文从事老年护理工作？ 老年护理领域有哪些职位可供选择？需要做哪些检查？ 经验丰富的移民对新移民有什么建议？ 政府为移民老年护理人员提供哪些支持？ 为什么对许多移民来说，老年护理不仅仅是一份工作？ 本文分享了“工作进行时”系列节目的实用技巧。该系列节目探讨了技术移民在澳大利亚开启有意义的职业生涯的历程。收听所有节目，了解更多鼓舞人心的故事和专家建议。 在本期节目中，我们将通过Alvin的故事，探讨移民如何在澳大利亚的老年护理行业打造有价值的职业生涯，并听取专家的入门建议。 随着人口老龄化，澳大利亚的老年护理行业正面临紧迫的劳动力短缺问题。到2030年，将需要超过10万名老年护理人员，而移民在填补这一缺口方面发挥着至关重要的作用。许多移民正在提供必要的护理，同时弥合文化和语言障碍，确保为多元化社区提供高质量的支持。 Alvin Encarnacion working in an aged care facility in Melbourne.