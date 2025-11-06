银河娱乐集团2025年第三季度未经审核之财务数据

透过会展、娱乐和体育盛事继续引领澳门非博彩业务多元化发展 2025年第三季度集团正常化后EBITDA为33亿元按年上升7%，按季上升5% 已于2025年10月派发中期股息每股0.70元 持续提升澳门银河 嘉佩乐业务及推进第四期装修工程 香港, Nov. 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) — 银河娱乐集团 （「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号：27）今天公布截至2025年9月30日止三个月期间之业绩。（除另有注明以外，所有金额以港元列示） 银娱主席吕耀东先生表示： 「今日我很高兴向大家报告集团于2025年第三季度之财务业绩。于2025年第三季度集团净收益按年上升14%至122亿元，经调整EBITDA按年上升14%至33亿元。 我希望大家注意第三季度有两项因素影响到博彩收益总额，从而对经调整EBITDA亦带来影响。首先是季节性因素，九月向来是较淡静的月份，因许多游客会将旅行计划推迟至十月，以配合黄金周假期。第二个因素是台风『桦加沙』导致政府下令所有娱乐场正式关闭33小时。尽管33小时看似不算长，但由于担心台风『桦加沙』带来的潜在影响，有意访澳的游客提前取消了行程，而台风过后，游客一般需待数天才开始计划下一趟旅程。 我们的资产负债表继续保持稳健及高流动性，现金及流动投资总额为368亿元，扣除负债20亿元后之净额为348亿元。我们稳健的资产负债表和营运现金流，使我们能够透过股息回馈股东，并为我们的发展项目和实现向国际扩展的目标提供资金。于2025年 10 月，我们已派发早前宣布每股