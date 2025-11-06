中加团队游市场重启，旅行社接连上新，千亿市场潜力几何？

21世纪经济报道记者 唐唯珂 报道 中加团队游市场叩开重启大门。 11月3日，中国外交部发言人毛宁宣布，中方决定恢复旅行社经营中国公民赴加拿大团队游业务。自此，疫情以来暂停的“赴加拿大跟团游”全面重启。 而此前，加方刚刚推出全新旅游品牌——“自然绮境，当然是加拿大（Canada, Naturally）”。 加拿大旅游局亚太区总经理李蔚此前向21世纪经济报道记者表示，依托这一品牌战略，加方力争到2030年实现每年1600亿加元的旅游收入目标。 而庞大的中国市场无疑是实现这一战略目标的重要一步。 相关OTA数据显示，中加团队游重启之后，平台上前往加拿大多个城市的机票搜索量有大幅提升。其中前往多伦多机票搜索量同比增长61%，前往蒙特利尔搜索量增长223%，前往渥太华搜索量增长137%，被压抑的市场需求迅速释放。 与此同时，供给端也积极响应。 各大旅行社以闪电速度上架相关跟团游产品：岭南集团旗下广之旅上架的“加拿大东西岸联游14天”跟团游产品，首发团上线仅半个多小时，14个预留位置就已全部订满；众信旅游也快速推出多条加拿大冬季主题线路，覆盖多伦多、渥太华、蒙特利尔，温哥华，维多利亚等核心城市，产品一经上线，所有线路呈现出团团爆满的态势。 潜力巨大的中国市场 加拿大一直是中国游客青睐的热门目的地。 加拿大整体位于 42°N–83°N，跨越北温带、亚寒带与部分北极圈，且位于板块挤压地带，独特的纬度和地形条件形成了壮丽的自然风光。如落基山脉的雪山、冰川与湖泊，班夫国家公园的原始森林，以及秋季的枫叶季，还有极光观测、滑雪等特色项目…… 此外，作为移民国家，加拿大的城市融合了多元文化。多伦多、温哥华等国际化都市，魁北克的老城风情，都为游客提供了丰富的文化体验。影视剧的取景更提升了其热度，如2016年韩剧《孤单又灿烂的神：鬼怪》的热播，即带动魁北克市在中国市场掀起旅游热潮。当年中国访加游客达61万人次，同比增长24%。 根据加拿大旅游局发布的数据显示，2018年，有近70万中国民众前往加拿大旅游，平均每人支出2600加元，其消费总额占当年外国游客在加总消费额的近一成（9.09%）。2019年，中国已是加拿大最大的亚太地区游客来源国，也是加拿大仅次于英国的第二大长途市场。 春秋旅游副总经理周卫红指出，加拿大所拥有的这些核心资源，与中国游客尤其是上海、长三角等主力客源地偏好的深度自然体验这一需求十分契合。 市场复苏机遇