日本物价持续高烧，外资大举扫货东京大阪核心区房产

南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵 日本持续上涨的物价正引发民众更多忧虑。 “如果物价再这样上涨，家庭负担无疑就更重了。”住在日本大阪的李女士感叹道。她向记者表示，近几个月，自己在超市买类似的食物和日用品时，明显感觉到每次结账价格都在提升。从数据来看，日本似乎走进了“通胀时代”。据新华社报道，10月末，日本央行行长植田和男在货币政策会议后表示，如果经济活动和物价走势与预期一致，将考虑提高利率。同一天，日本央行还更新了通胀预测，预计2025~2027财年核心CPI分别为2.7%、1.8%和2.0%，与上次预期持平。 日本物价正持续上涨。根据总务省公布的数据，截至今年8月，日本核心消费价格指数（CPI）连续48个月同比上升。今年1月至7月，核心CPI涨幅连续7个月保持在3%以上。“令人担忧的是通胀可能固化，如果民众形成长期通胀的预期，商品流通价格可能全面上涨。”复旦发展研究院金融研究中心主任孙立坚在接受21世纪经济报道记者采访时表示。 就在日本央行对加息犹豫不决时，日本通胀的压力正向着更广泛的经济领域渗透。数据显示，在截至2024年的约四年里，整体平均房租占收入比例上升了1％至5％，达到18%至34%。在东京23区，其比例更超过了30％。随着日本住宅的价格高涨，不少买家由买转租进一步推高了租金。 包括商品、住房等生活成本上升，让日本民众的生活压力倍增。与此同时，外资加速进入日本楼市，市场预警可能会出现新一轮泡沫。日本正考虑限制外国人在日投资。有消息指，日本政府为防止大量土地落入外资手里，决定收紧购地条例，并计划以防范国家安全风险的名义，在明年修订外国投资审查法。 物价上涨削弱购买力 位于日本大阪的一家超市里充斥着琳琅满目的商品，但高昂的物价让不少民众犹豫不前。 不同地区的在日民众，也无差别地感受到日本通胀飙升所带来的冲击。“日本几乎所有商品都在涨价，”住在日本名古屋的王田向21世纪经济报道记者表示，近几年，每年的4月1日和10月1日前后，即新一财年的开始和结束的节点，日本的生活必需品尤其是与食品相关的产品价格都会出现不同程度的上调。位于大阪的一家超市的店长鹤田向媒体表示，“蛋黄酱比上个月贵了100日元，冰淇淋平均涨价30日元，今年内店里已经有200~300种商品涨价。” 其中，大米价格暴涨继续引发关注。去年年中，由于供应短缺，大米价格开始暴涨。但直到现在，即便有新米陆续上市，其价格仍未止涨。据日本农林水产省公布的最新数据显示，受新米价格高涨拉动，日本超市5公斤装大米均价达到4205日元（约合人民币196元），已连续5周维持在4000日元以上，距离今年5月创下的4285日元这一历史最高纪录也仅咫尺之遥。 日本亚洲成长研究所所长戴二彪也有类似的感受。他向21世纪经济报道记者表示，据自身经验粗略统计，近三年来，在日本国内旅行时的住宿、交通费用大约有20%~50%幅度的上升。中低收入阶层，特别是退休老人受涨价潮影响最大，他们往往会通过减少在外旅游和消费支出来维持日常生活。 在戴二彪看来，目前日本的通胀主要分为两种，一是由于国际能源、粮食价格飙升，再加上日元贬值，导致所有进口商品价格飙升，属于输入型通胀；二是由需求拉动型的通胀，近年来日本经济略有好转、股价上升，部分企业收入上升显著，再加上外国游客和投资者涌入，酒店和餐饮价格上升。 “尽管需求拉动型通胀通常是一个好的势头，但目前输入型通胀仍占主导。令人担忧的是通胀可能固化，如果民众形成长期通胀的预期，商品流通价格可能全面上涨。”孙立坚向记者分析称。 据日本总务省10月31日公布的10月东京都23区消费者价格指数数据显示，不含价格波动较大的生鲜食品的综合指数为111.0，较上年同期上升2.8%，涨幅超过9月的2.5%。目前来看，日本全国范围内的物价涨幅已连续三年半维持在日本央行2%的目标水平或以上。 面对持续升温的通胀，日本政府并不着急实施加息，而是采用“时间换空间”的思路。孙立坚表示，目前日本央行暂未加息，或是在观察工资增长能否抵消物价上涨的压力，同时通过数字化转型提升劳动生产率、全要素生产率。高市内阁的政策思路与之类似，通过暂时扩大财政赤字，向人工智能等战略产业注入政府订单，创造需求驱动型通胀，这种由民众消费和企业利润增长驱动的良性通胀循环是日本政府想要的。所以，目前日本政府更倾向于维持弱势日元，以增强出口竞争力，吸引外资和海外消费。“过去30年的经验表明，弱势日元时期日本经济表现相对更好，因此政府愿在一定程度上承受输入型通胀的代价。”孙立坚说。 高昂的物价不断侵蚀日本民众的消费能力。据新华社报道，日本厚生劳动省公布的初步统计结果显示，由于工资涨幅不及物价涨幅，今年以来日本实际工资连续8个月同比下降。其中8月，日本劳动者人均名义现金工资约为30.05万日元（１美元约合152日元），比上年同期增加1.5%，扣除物价及房租上涨因素后，当月日本实际工资收入同比减少1.4%。由于通胀持续，截至2024年日本实际工资水平已连续3年下降。 面对购买力下降，日本民众深感无奈。王田向记者表示，他也明显感觉到居民的节约意识增强，“物价不断上涨，但实际收入并没有提升，大家肯定要‘积谷防饥’。” 日本房地产现过热风险 日本通胀飙升的压力，逐渐渗透到房地产领域。