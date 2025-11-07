比音勒芬，净利润下滑丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 比音勒芬高调举行时尚大秀的背面是利润下滑。 财报显示，三季度，比音勒芬营收同比增长3.2%至11.0 亿元；归母净利润同比下滑27.4%至2.1亿元。前三季度，该公司营收同比增长6.7%至32.0亿元；归母净利润同比下滑18.7%至6.2亿元。 某种程度上，营收增长与利润下滑正是比音勒芬经营模式的一体两面。 比音勒芬主打高端市场，但作为保持市场优势的代价是，持续增长的市场投放。今年前三季度，该公司销售费用同比增长 27.8%，持续加大主品牌年轻化、新品牌投入和电商业务投入的策略是今年以来销售费用高增的主要原因。 另外，2023年，比音勒芬先后收购 CERRUTI1881 和 KENT&CURWEN 两大国际品牌，目前均处于投入期。负责运营这两个品牌的子公司广州厚德载物在 2023 年、2024 年和 2025 年上半年分别净亏损4421.64万元、8117.54万元和3707万元。 亦要看到，前三季度，比音勒芬存货周转率同比增加55 天，预计与孵化新品牌和电商旺季提前备货有关。应收账款周转天数同比下降2.5 天。应付账款周转天数同比增加23.5天。