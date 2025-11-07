【解读澳洲】如何在澳洲寻找另一半？

对于许多来到澳洲的移民来说，寻找另一半不仅为了爱情，也是为了寻找归属感。与亲人分离往往加剧这种对情感连接的渴望。本期我们将讨论澳洲的约会方式和其他国家有何不同，以及新移民可以如何找到另一半（点击播客，收听详情）。 卡兰扎斯 （Gery Karantzas ）是迪肯大学的心理学与关系科学教授、成人关系科学实验室的负责人和一名伴侣治疗师。 他说，人们渴望寻找伴侣，不仅仅是出于为了浪漫，更关乎一种对归属感的需要。 “当我们离开那些熟悉的地方，那些我们成长的环境，或是让我们成长的社会，那些有亲朋好友存在的地方，人们很常会感到孤独和被孤立。作为人类，我们都有归属感这种需求。” 卡兰扎斯教授说，当人们与所爱之人分开时，往往会感到痛苦，这是人类的本能反应，我们渴望恢复和他们的联系。 “当我们知道自己无法再像以前那样与所爱的人亲近、拥抱、相处，因为我们已经来到一个陌生的国家时，缓解这种痛苦的一种方式，就是尝试与其他人建立联系。” “很多时候，这些人可能来自兴趣相似的群体，或者具有相似的文化背景。即使不是完全相同的文化，也能因共同的兴趣、价值观和信念体系，而让我们感到自己依然属于某个群体。” 但在澳大利亚开启一段新感情可能与在其他国家截然不同。 Speed dating is a social event where single people