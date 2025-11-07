专访太古中国区主席蒋意达：中国经济长期向好源于四大基础优势

资料图 南方财经21世纪经济报道记者郑青亭 “中共二十届四中全会彰显了国家的战略定力，会上围绕‘十五五’时期建设现代化产业体系、建设强大国内市场，扩大制度型开放等方向的部署，为我们在华发展提供了持续创新的沃土。我们相信，随着中国高质量发展进程的深入推进，中国市场将继续为外资企业提供丰富的增长机遇。”近日，太古集团中国区主席蒋意达在第八届中国国际进口博览会期间接受21世纪经济报道书面专访时说道。 今年，太古集团第二次参与进博会，携旗下太古地产、太古可口可乐、国泰集团（独立展台）、港机集团以及太古轮船亮相服务贸易展区，集中展示在华业务的创新实践。 在400平方米的互动式展台内，太古借助数字化多媒体技术，生动勾勒“新消费”的活力图景。参观者可通过西安太古里项目沙盘，感受历史文脉与现代商业的有机融合；现场操作太古可口可乐纷趣自助饮料机，亲身体验饮品定制乐趣；佩戴VR设备，沉浸式体验国泰航空客舱空间，领略其尊尚旅游新标准。这些精心设计的展示和互动体验单元，集中呈现了太古以创新思维升级消费场景的理念。 展台同时呈现了太古在智能化、绿色化转型方面的探索。港机集团通过多媒体互动演示，展示机器人、人工智能等新质生产力在飞机维修领域的应用，以及厦门太古翔安国际机场维修基地的未来运作场景，呈现其以数字化技术升级维修效能、以绿色标准打造世界级设施的行动。首次参展的太古轮船则通过介绍航线布局与低碳解决方案，展现其联通中国与太平洋岛国及共建“一带一路”国家和地区的创新物流服务能力。 蒋意达表示，“从‘头回客’到‘回头客’，太古以升级的参展阵容，彰显对中国市场的长期承诺。进博会既是展示的窗口，更是链接伙伴、共创价值的平台。我们将持续以高品质和创新的产品与服务，响应中国消费者对美好生活的追求。” 蒋意达认为，中国经济长期向好的基本趋势源于中国经济的四大基础优势：制度层面，持续优化的营商环境与制度型开放提供了稳定透明的发展预期；市场层面，庞大的内需市场与持续升级的消费需求带来持续的增长动力；产业优势体现在完整的现代化产业体系与供应链韧性；人才优势则得益于高素质的人才储备。 愿做与中国机遇同频共振的“同行者” 21世纪：作为全球共享的国际公共产品，本届进博会释放了哪些新信号？太古集团如何解读这些信号对中国经济和外资企业的战略意义？ 蒋意达：今年，进博会的展览面积与企业数量再创新高，还首次设立了最不发达国家专区，并拓展了与国外省州市的合作维度，让我们认识到中国对开放、包容、普惠等全球议题的深刻思考和担当。这与太古集团所秉持的营商理念不谋而合，这种超越商业的价值共鸣，为我们深耕中国市场带来了持久的信心与动力。 作为中国推进高水平对外开放的重要窗口，进博会的积极效应远不限于会期。它所搭建的交流平台持续推动政策沟通、产业对接与国际合作，所营造的开放氛围与合作动能，也为外资企业在华发展注入信心和动力。 21世纪：太古集团第二次参展进博会，以“精益求新，共启美好”为主题设立400平方米数字化互动展台，你对本届参展有何核心期待？希望向业界和消费者传递哪些关键信息？ 蒋意达：今年我们以“精益求新，共启美好”为主题，集中展示多元业务在产品升级、数字化与绿色转型等方面的创新实践，希望为行业与社会提供具有借鉴价值的“太古样本”。同时，我们相信，进博会是价值共振、机遇共创的平台。太古希望以进博会为媒，与各方携手，共同绘就高质量、可持续的未来发展图景。 第二次参展，我们不仅是进博会的“回头客”，更是与中国机遇同频共振的“同行者”。我们期待通过持续参与，与中国市场共赴美好未来。 21世纪：太古集团此次携地产、饮料、航空、飞机维修、航运五大业务同台亮相，展示重点如何体现“太古样本”在服务中国经济社会高质量发展中的实践？ 蒋意达：在太古集团展台，太古地产展出的西安太古里沙盘模型，生动呈现其“创新衍变”的发展理念。通过实现文化与商业的有机融合，为消费者创造了独特的消费体验，为城市更新提供了可借鉴的实践样本。太古可口可乐、港机集团、太古轮船则为传统行业提供了拥抱数字化、绿色化的先进实践参考。比如，通过展示2025年10月落成投产的太古可口可乐郑州新厂，太古可口可乐呈现了数智化技术在工厂运营中实现“无缝衔接”的实际应用案例；厦门太古翔安国际机场维修基地打造世界级绿色航空维修标杆，呼应中国产业高质量与可持续发展方向；太古轮船介绍的低碳解决方案，分享了航运业推动绿色供应链建设与可持续发展方面的探索。 在国泰集团独立展台，通过国泰航空全新客舱VR沉浸式体验和精心打造的云端美馔，国泰货运在不同场景下的运营能力和运送方案，观众将全方位感知国泰在提升客户体验、推动服务创新及促进全球经贸往来及文化交流中的积极作用。 中国经济长期向好源于四大基础优势 21世纪：从地产到航运，太古集团在大中华区深耕逾150年。你如何评价中国经济高质量发展为外资企业带来的长期确定性？