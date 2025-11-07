耕海拓链 激活6万亿海洋牧场新赛道

南方财经记者 冯玉怡 郑康喜 珠海报道 一艘智能养殖平台漂浮在湛江湾蔚蓝波涛间，晨光透过甲板上的光伏板洒向宽阔“渔场”。工程师从平台控制舱里远程操作监控系统，渔民则在智能设备协助下查看鱼群摄食状态。这是广东现代化海洋牧场里的寻常图景。 近年来，广东深入践行“大食物观”，落实“疏近用远、生态优先”原则，将传统渔业升级为集高端制造、数字科技于一体的万亿级现代化海洋牧场产业集群。数据显示，广东已累计开工现代化海洋牧场项目139个，总投资额超过200亿元，海水鱼养殖产量常年占据全国近一半，海水鱼苗产量连续七年稳居全国首位。 中国蓝色经济版图里，一场全产业链协同、高度智能化的产业升级正在涌动。据测算，未来动物蛋白需求增长中，如果一半由渔业提供，将撬动一个6万亿级的现代化海洋牧场大产业。 面对这一史无前例的蓝色机遇，中国渔业大省广东正加快全链条布局，成为“战略抢跑者”。目前，广东正探索一套涵盖硬核装备、智慧软件和全景融合的完整体系，旨在将“粤字号”海鲜推向全球市场，打造支撑“海上新广东”的新发展路径。 “工业化”思维发展深远海养殖装备 去年底，广东出台《广东省现代化海洋牧场发展总体规划（2024-2035年）》，这是全国首个涉及海洋渔业全链发展的总体规划。规划锚定“可持续、全要素、全链条”，明确以装备创新、核心技术攻坚、智能养殖平台建设为抓手，推动深远海养殖成规模、产业配套成体系。 广东的发展路径已清晰可见：以系统“工业化”思维，重塑海洋牧场产业链。2023年以来，广东累计开工现代化海洋牧场项目近140个，重力式深水网箱、桁架平台等装备保有量在全国领先；全省完成5678个重力式网箱和11个桁架类网箱建设，实现万亩规模向百亿产值突围。 现代化海洋牧场对海洋环境的征服，首先是一场工程硬仗。广东以“工业化”思维发展深远海养殖装备，从根本上破解了传统渔业在深远海面临的缺装备、缺平台、缺能源“三缺”困境。 广东拥有雄厚的海洋工程装备产业基础，已形成涵盖设计、零部件制造、总装建造及服务的完整产业链。这里汇聚了广船国际、黄埔文冲等领军企业，在浮式平台、深水半潜平台、海洋可再生能源装备等高端领域具备强劲竞争力，为深远海养殖装备提供了坚实的“硬核”保障。 在珠海桂山岛的深远海域，一座巨大的半潜式钢铁平台“格盛1号”，正傲然挺立。它的结构设计足以抵御强台风侵袭，平台上方的太阳能电池板在阳光下熠熠生辉，为平台提供24小时100%的清洁电力。养殖人员通过监控屏幕查看鱼群，几乎看不到传统渔业的忙碌场景，取而代之的是智能化、自动化作业。这已不再是简单的网箱，而是一座自给自足的“深海工厂”。 在湛江，恒兴集团等企业共同布局，联合共建了“海塔1号”“恒燚1号”等平台，进一步巩固了湛江在重力式深水网箱和深远海装备领域的集群优势。 装备创新的同时也为广东海洋牧场带来价值聚变。珠海聚焦装备制造、湛江深耕种业及网箱养殖，阳江则强化苗种与平台研发……广东初步形成种苗、饲料、平台、加工、物流、文旅相互嵌套的全产业体系。 在种业方面，广东建立了先进的体系，其海水鱼苗和水产饲料产量位居全国首位。装备制造实力突出，已成功部署“德海1号”、“海威系列”等多个桁架式养殖平台，并自主研发了水下清洗机器人、无人投喂船等配套智能设备。在产业链下游，广东依托精深加工企业，加速推进海产品向高附加值的预制菜转型，多个省级产业园投入运营。同时，海水产品贸易活跃，已将“粤字号”海鲜出口至北美、欧盟、东盟等地，实现了产业价值的全球化延伸。 步入智能养殖新时代 如果说先进装备是广东海洋产业的躯干，那么AI、5G和大数据就是驱动牧场高效运营的“大脑”。 数字化浪潮下，广东养殖业告别“凭经验吃饭”的历史，从智能监控、AI投喂，到远程水质预警、全场景数据治理，连接起设备“神经网络”和渔民“指尖大脑”。