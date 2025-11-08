2025广东对接会长效活动“文旅文娱”专场成功举办

11月7日，由广东省南方文化产权交易所、雷雨资本主办的2025广东文化和旅游产业招商暨投融资对接会长效活动“文旅文娱”投融资专场在广州市黄埔区成功举办。广东省文化和旅游厅、广州市文化广电旅游局产业发展处相关负责人，相关协会、文化企业、投资机构代表等约70人参会。 ▲现场图 本次活动紧扣国家文旅产业高质量发展要求，聚焦广东文旅产业升级中的投融资痛点，通过主题演讲、项目路演、圆桌对话等核心形式搭建 “文旅文娱” 专属投融资对接平台，既实现了粤港澳大湾区文旅资源的高效匹配，也为优质项目挖掘、产业资本赋能提供了有力支撑，助力加速培育文旅文娱领域的行业独角兽。 01 主题演讲&案例分享 雷雨资本创始合伙人、FT创业加速器发起人俞文辉，在题为“稻城亚丁走心之旅，发现文旅文娱产业投资成功之道”的分享中，聚焦文旅文娱产业，深度关注情绪价值市场，尤其是萌宠、ip潮玩等前沿赛道的价值，展开深度交流。他结合多年实战投资经验，提出“超级IP是未来十年最具价值的商业资产与生态核心”这一理念，并围绕IPO投资逻辑与文娱文旅成功路径展开剖析。 其中，他就如何精准切入市场、组建核心团队、高效获取融资等一系列现实问题，给出了切实可行的策略建议。最后他强调，未来将属于那些真正理解用户情感、能够满足用户情绪需求、并成功构建独特世界观与内容生态的超级IP创造者。 ▲雷雨资本创始合伙人、FT创业加速器发起人 俞文辉 十亿蓝图咨询创始人饶展以“稻城亚丁创投之旅”为实践样本，在分享中提出其核心洞察：商业竞争的本质是市场竞争，而商业的本源，在于打破认知边界，重新解构市场需求与企业核心价值。唯有精准锚定供需匹配点，推动产业要素的价值共创，才能构建出可持续、可演进的新型商业生态。 ▲十亿蓝图咨询创始人 饶展 02 揭牌仪式 活动期间，“南方・FT文化IP产业加速器”项目正式揭牌，此项目由广东省南方文化产权交易所、广州雷雨产业投资有限公司联合打造，是集孵化加速、基金投资、品牌活动于一体的产业赋能生态平台。该平台将为文化（文旅）创新企业提供全生命周期支持，助力优质项目成长、培育产业独角兽与上市公司，推动区域文化文旅产业高质量发展。 广东省南方文化产权交易所总经理娜迪娅、雷雨资本创始合伙人兼FT创业加速器发起人俞文辉、广东省广告协会执行会长兼秘书长庞玉娟共同为“南方・FT文化IP产业加速器”项目揭牌。 03 项目路演&嘉宾点评