十五运会倒计时！广东再启“尖峰对话”：体育何以兴城？

第九届广东体育产业发展论坛现场 文/关然 11月8日，第十五届全国运动会（简称：十五运会）开幕倒计时1天之际，第九届广东体育产业发展论坛在广州举行。在广东，这场聚焦体育产业的“尖峰对话”已经连续举行了9届。但今年，广东迎来了新的机遇：十五运会。 作为体育产业大省，广东体育产业总规模在2023年就迈进7000亿元大关，2024年全省还涌现30家体育类国家级专精特新“小巨人”企业，占全国比重超20%。迈入2025年，十五运会的落地为广东体育产业发展带来了新的动能：前三季度，全省体育业销售收入实现同比增长14.5%，体育业开票户数也同比增长12.1%。 国家级赛事带来的短期效应是直观可见的。但面向下一个五年，广东如何能以十五运会为起点，进一步推动体育产业高质量发展？如何让大型体育场馆“不止于赛”？智慧体育又将如何重塑训练与观赛体验？论坛现场，来自政府、学界、企业界的多位嘉宾展开一场以“全民全运 释放体育产业新动能”为主题的“头脑风暴”。 论坛现场，广东省体育局副局长林瑛表示，展望“十五五”，广东将聚焦创新驱动，大力推动体育制造业向高端化、智能化、绿色化发展，支持“专精特新”体育产业发展壮大，同时积极创新商业模式，拓展智慧健身、数字体育、数字赛事、沉浸式体验等新业态，不断培育新的增长极。 广东省体育局副局长林瑛 除邀请各界代表共话产业未来外，论坛现场，广东省体育基金会、香港赛马会、中国电信广东分公司、广东省广轻控股集团等公司或机构的代表参加了体育公益伙伴签约仪式，未来各方将继续与广东省基金会携手，在广东体育产业领域展开更深层次合作。 论坛现场举办体育公益伙伴签约仪式 十五运会激活湾区体育产业新机遇 论坛现场，北京体育大学教授、管理学院院长黄海燕表示，随着中国经济由高速增长转向高质量发展阶段，以服务和体验为核心，产业链条长、关联效应强的体育产业，已成为经济高质量发展的新引擎，能有效带动文旅、健康、科技、传媒等多个领域协同发展，增长潜力巨大。 北京体育大学教授、管理学院院长黄海燕 以赛事经济为例，据中国田协不完全统计，2024年国内举办的10项国际金标及以上马拉松赛事，赛事产出效应（对GDP的贡献）超125亿元。2024—2025冰雪季，全国滑雪场累计接待游客量也达到2.56亿人次，同比增长13.5%，场内消费金额达到786.13亿元。 在此背景下，借着十五运会举办的契机，粤港澳大湾区体育产业发展也迎来新的机遇。 据悉，香港赛马会正全力支持十五运会的广东赛区赛事，为十五运会马术赛事提供高水平技术支援。“从马会过往支持国家重大体育赛事的经验看，每一次举办综合性大型体育赛事，都将为国家和相关地区带来制度创新、深化合作、事业发展的宝贵机遇。”论坛现场，香港赛马会内地事务部主管陈岳鹏重点分享了香港赛马会通过“五个联通”机制创新，围绕兽医执业、兽药进口、设备流通、反兴奋剂检测及公益与经验交流五大领域突破制度壁垒，全力支持十五运会马术赛事的实践与成果。 陈岳鹏表示，以十五运会及残特奥会的制度创新成果为契机，香港赛马会也将于明年在位于广州的从化马场举办国际水平赛马赛事及一系列文体旅活动，将从化马场打造成“穗港马产业经济圈”的发展核心及马匹运动发展及推广的平台，让更多来自全国乃至世界各地的朋友们到从化马场“跟着赛事去旅行”。 “随着国家‘十五五’规划即将出台，我相信‘体育湾区’未来将会发挥更大的作用，不仅成为粤港澳三地体育资源融合的湾区，而且是实现‘文体旅’产业融合发展的湾区。”陈岳鹏表示。 香港赛马会内地事务部主管陈岳鹏 谈及区域产业协作话题，黄海燕也表示，广东省体育产业全国领先，体育用品制造业，足球、篮球、羽毛球等运动项目产业发展较快，香港是全球金融中心，赛马业发达，澳门则是全球博彩中心，体育休闲娱乐业蓬勃发展，粤港澳三地的体育产业各有优势，体育资源互补，可实现错位发展。