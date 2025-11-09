KPL年度决赛“鸟巢”首秀，6.2万现场观众打破吉尼斯纪录

21世纪经济报道记者 彭新 北京报道 11月8日晚，王者荣耀职业联赛（KPL）2025年度总决赛在国家体育场“鸟巢”举行。经过激烈角逐，成都AG超玩会以4∶2击败重庆狼队，成功蝉联2025 KPL年度总决赛冠军，实现KPL赛事六连冠。同时，本次赛事以62196名观众到场的规模，打破了单场电竞赛事的吉尼斯世界纪录。 这是KPL创立以来的第二届年度总决赛，共有12支战队参赛。参赛席位由2025年KPL春季赛及夏季赛积分总和决定。本届比赛设有7000万元总奖金池，按照规则，冠军成都AG超玩会可分得2000万元。 （成都AG超玩会以4∶2击败重庆狼队，成功蝉联2025 KPL年度总决赛冠军。记者彭新拍摄） 与普通游戏不同，电竞正向专业体育赛事演进，并衍生出票务、文旅、IP及线下消费等一系列经济活动。自2016年举办至今，KPL北京决赛场地经历了从五棵松体育馆、北京工人体育场（新工体）到国家体育场（鸟巢）的升级，直观反映了观众基础与商业价值的增长。以6万人计，即使按最低票价488元估算，单场门票收入可达3000万元级别，还不包括赞助、转播权、周边等其他收入。 KPL联盟主席黄承在采访中表示，本次总决赛购票用户中，外地观众占比高达85%以上，北京本地观众不足15%。赛事直接带动北京相关区域酒店预订、交通出行和餐饮娱乐消费显著增长。在朝阳文旅、鸟巢等多方协同下，赛事经济实现数倍增长；观众凭票根可享受商铺优惠，部分平台对外地学生提供机票补贴，体现出KPL与线下文旅深度结合的成效。 “鸟巢”决赛的文旅融合并非孤例，而是KPL自2018年以来全面地域化战略的综合体现。该战略核心在于将电竞产业深度嵌入城市生活。目前，KPL已在成都、武汉、上海、广州等城市落地俱乐部主场，带动当地场馆与演艺配套升级，并拉动电竞主题酒店、旅游等文旅消费。 （王者荣耀职业联赛（KPL）2025年度总决赛线程。记者彭新拍摄） 黄承表示，基于全面地域化战略，KPL正努力构建移动电竞领域的“中国方案”。 以本届冠军“成都AG超玩会”主场成都为例，其全国性电竞赛事承办比例达15.3%。数据显示，AG主场比赛吸引超过70%的省外观赛群体，赛事带动直接消费超1.5亿元。电竞主场落地离不开地方政策支持，电竞正日益成为城市数字化转型与打造“国际赛事名城”的新动能，其背后是庞大的用户基数与日渐成熟的产业链。 国内电竞市场已成千亿级规模。据艾瑞咨询发布的《2025年中国电竞行业研究报告》，2024年中国电竞市场规模达1790亿元，同比增长5.5%，同期电竞整体用户规模同比增长0.6%至5.11亿人，用户规模增长趋缓，30岁及以下的用户占比为68.5%，为电竞主力军。预计到2027年，整体电竞市场规模有望突破2000亿元。 据腾讯10月26日公布的数据，2025年国服《王者荣耀》DAU（日活跃用户数）已突破1.39亿 ，庞大用户基数为电竞赛事提供了受众基础和持续的内容消费动力 。赛事也带动了相关俱乐部、内容制作、场馆运营和周边衍生品等全产业链发展，从战队队服到IP联名产品，线上热度延伸至线下消费场景。 黄承认为，KPL的成功，关键在于赶上中国互联网高速发展红利，叠加完善的基础设施、4G/5G网络与移动终端普及，用户更便捷地触达移动电竞、观看赛事。随着政策持续赋能与技术进步，产业链不断完善下，中国电竞有望迎来结构更健康、生态更协同的新阶段。