饿了么，“消失”在17岁

作者|吴嗯 声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。 11月3日，饿了么App更名为“淘宝闪购”的消息传遍全网。 尽管饿了么客服中心的接线工作人员在回复记者时表示，“此次调整仅为名称变更”。但在外界看来，此次更名绝非简单的品牌换装，而是阿里即时零售战略整合的核心一环。 甚至从10月起，饿了么骑手服装、App图标等视觉元素，也已全面启用淘宝的标志性橙色，蓝色的“蓝骑士”变成了橙黑的“城市骑士”。随着饿了么彻底融入淘宝即时零售战略，它的视觉色彩和品牌名称都在静静地退场，而饿了么也将止步于自己的17岁。 饿出来的饿了么 2008年，上海交通大学机械与动力工程学院，一个叫张旭豪的硕士一年级学生，正在和室友一起打游戏。突然他感觉有点饿，但一伙人玩兴正浓又不想出门吃饭。于是，他们想到了打电话让饭店送餐上门，但不幸的是，电话要么打不通，要么店家不送。 “这就是市场”，张旭豪敏锐地发现了里面的商机。第二天一大早，他和同学就买了电瓶车，开始为餐厅送外卖。事实证明，张旭豪的判断没有问题。外卖市场，尤其是学校里的外卖市场潜力很大，深耕下去没有问题。但是很快，他们的业务就遇到了瓶颈。 第一是配送上的瓶颈。起初，他们是接同学的电话订单后，先到餐馆取快餐，再送给顾客。这一模式完全依靠体力维持业务运转，没有太大的扩张余地。 第二是推广上的瓶颈。起初，他们靠发小广告推广业务。但这种方式有被城管抓的风险，二来，像女生宿舍这样的地方，他们一帮男同学也进不去。 “为什么不做个网站，解决外卖的问题？”张旭豪在面对瓶颈时，又有了新的解题思路。 2008年8月8日，奥运圣火在北京鸟巢点燃，迈出了中国走向国际化的新步伐。一个月后的上海交大校园，一个将影响中国人饮食方式的生意破壳而出。 尽管张旭豪和他的“校园初代创业团队成员”都不是计算机专业学生，但身处上海交大这样的顶尖学府，最不缺的就是人才。很快，软件学院的高手受邀加盟，开始建立网站，取名“饿了么”。 技术的力量在饿了么成立之初就显示了威力。 软件学院的高手不仅建立了网站，还破译了交大BBS论坛的代码，给论坛中所有人发出一封推广饿了么网站的信。推广瓶颈迅速得到解决，订单立马暴增。 2010年5月，网站2.0版本成功上线。这时的饿了么不仅已经在上海交大打响了名号，还将“势力范围”拓展至华东师大、紫竹科学园区等地，顾客群也从大学生拓大到企业白领。 一个月后，饿了么又推出了超时赔付体系。通过设定明确的送达时间并承诺超时赔偿，饿了么在初期就建立了用户信任，提升了服务口碑。这个规则直至今天，都是外卖平台保障用户体验的标配之一。 2010年9月，饿了么全上海版上线，合作餐厅超过千家，单月最高交易额达到了百万元。 走出上海，走向资本 在上海站稳脚跟之后，张旭豪将眼光望向全国市场。