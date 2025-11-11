“工业顶流”顺德押宝人文经济，在下一盘什么棋？

特约撰稿 高慧超 佛山报道 旧厂房爆改织梦园、600岁古桥焕新、文旅医教集体“下乡”——“工业顶流”顺德今年大兴“人文经济”，引发外界关注，顺德是要转攻文旅？还是另有谋划？ 其实，这背后，是顺德正以人文为子，下一盘“产业与城市共生”的战略大棋。 一直以来，顺德都存在“制造强、城市弱”的结构性矛盾：改革开放以来，顺德迅速崛起，家电、家具等产业蓬勃发展，GDP冲到全国百强区之首。然而，制造“一路狂飙”，城市化却没跟上：整座城像个大工厂，缺乏“能留人、能聚气”的文化载体与生活场景，导致“引得进企业，留不住人才”。顺德区委书记陈新文坦言：“企业反映员工留不住，不是工资问题，而是下班后无社交空间。” 目前，我国人均GDP已经超过1.3万美元，处于从物质追求转向精神消费的阶段，能否满足消费者的情绪价值已成为决定商品和服务的关键因素。据世界旅游组织测算，每单位文化投入能产生3~5倍的经济回报。 因此，顺德才大搞“人文经济”，既不是为了上马文旅，也不是给城市“刷漆”，而是冲着“产业升级要高端人才，高端人才要优质城市”的链条，下出的一手“重估顺德”关键棋。 具体来看，顺德规划了四条路径： 一是文城互济。每镇打造一个有独特历史性、文化性的街区，将岭南文脉转化为可感知的城市空间，打破“上班在工厂、居住在周边”的产城分离，让“工作+生活”在顺德形成闭环，实现全年有消费、全域有活力。 二是文经相融。引导企业从“做产品”“做标准”向“做文化”升级，用文化为产品注入差异化优势，让顺德制造从“规模竞争”转向“价值竞争”。 三是因文善治。创新性地将顺德“人文基因”融入城市治理的各个环节，让审批、监管、服务都更具人情味。展现工业大区“以人为本”的精神，以及改革开放先行地的治理智慧。通过柔性制度，顺德正努力拆除政企之间的“隐形隔阂”。 四是因文立名。将粤曲、龙舟、祠堂、香云纱等文化荟萃打造成超级IP，形成“工业+文化”双轮驱动的城市品牌。 放眼全国，已有一批“硬核”工业城市通过人文经济探索新增长空间。西安大唐不夜城年接待游客超七千万人次；东莞借力玩具制造崛起“潮玩之都”；郑州微短剧产量跃升全国第二，成为新城市名片。 顺德也希望借此完成从“制造节点”到“文化—制造复合枢纽”的能级提升：当外界提起顺德，想到的不仅是生产线，还有可停留、可体验、可回味的城市生活。让我们期待新的顺德！