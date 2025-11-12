董事长张轩松，减持永辉超市丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 永辉超市董事长张轩松选择减持永辉。 11月11日晚，永辉超市公告称，该公司近日收到张轩松先生及其一致行动人出具的《股份减持计划告知函》 ，因自身资金需求拟通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 90,750,000股，即不超过公司总股本的 1%。减持价格视市场情况确定。该减持计划自公告之日起十五个交易日后的三个月内进行。 张轩松为永辉董事、 董事长。截至2025年6月30日，张轩松及其一致行动人合计持股永辉超市1,274,987,806股，占比14.05%。 需要注意的是，虽然位居董事长，可张轩松离永辉实控人位置有着距离。 2024年，名创优品全资子公司骏才国际以62.7亿元收购永辉超市29.4%的股权， 此后名创优品成为永辉第一大股东。2025年3月，永辉公告称为加快改革转型步伐， 拟正式成立改革领导小组，由名创优品实控人叶国富担任改革领导小组组长，9 名永辉公司高管担任组员。 由于该公司暂未聘任CEO，董事会授权公司改革领导小组代行CEO职责。 2025年9月18日，永辉超市公告称，聘任王守诚为公司首席执行官（CEO）。公告显示，王守诚于1991年4月出生，北京大学硕士学历。任职永辉超市董事、 改革领导小组副组长、 副总裁， 兼任运营支持部负责人、筹建支持部负责人，分管招商部。 从选择由永辉管培生出身的王守诚出任CEO，可以看出叶国富有着平衡永辉既有团队考量。而从王守诚此前担任永辉改革领导小组副组长等职位来看，对他的重视已久。 但要看到，在以上的种种调整中，张轩松显然已经不是最核心角色。