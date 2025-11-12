从骑行赛道到经贸跑道：全运会跨境赛见证港珠澳大桥“七年蝶变”

南方财经 21世纪经济报道记者田静 澳门报道 近日，备受瞩目的第十五届全国运动会（简称十五运会）自行车(公路)赛男子个人赛从广东珠海出发，通过澳门大桥到达澳门氹仔，经港珠澳大桥到达香港大屿山，再经港珠澳大桥回到珠海横琴，最后回到珠海博物馆作为终点。该赛事是十五运会唯一一项跨越粤港澳三地的比赛，亦是全运会历史上首次跨境自行车赛事。赛事全长230多公里，要求运动员们先后6次无感地、安全地、快速地通过港珠澳大桥三地口岸。 （十五运会自行车手在港珠澳大桥上飞驰的身影 资料图） 港珠澳大桥作为本次赛事的主要承载地在今年迎来开通七周年，这座跨越伶仃洋的“世纪工程”不仅成为粤港澳大湾区融合发展的“超级纽带”，如今已从物理地标跃升为粤港澳大湾区经贸往来的“黄金通道”。 据拱北海关统计，截至今年9月份，该关监管经港珠澳大桥珠海公路口岸进出境车辆累计1893.1万辆次、进出口货物总值累计1.24万亿元。其中，今年前9个月，进出口货物总值达2,288.8亿元，同比增长37%。 从“地理综合体”到“经济统一体” 高效通关是“通道经济”的核心竞争力。在港珠澳大桥口岸的跨境电商出口查验平台，每个包裹仅需6秒即可完成“非侵入式查验”。 “这里日均近500辆跨境电商货车通关，满载超过160万个包裹‘飞’向全球130余个国家与地区。”拱北海关所属港珠澳大桥海关监管四科科长龚忠年介绍。这条“大桥通关—港澳转链—全球速达”的“电商快线”包裹量迅猛增长。 数据显示，今年前9个月，经港珠澳大桥口岸通过海关跨境电商管理平台出口已突破764.6亿元，同比增长99.2%，货值已经超过去年，大桥口岸跃居全国跨境直购模式出口第二大口岸。 “港珠澳大桥所催生的一种‘通道经济’的新形态核心在于依托重大交通基础设施打造要素高效配置的经济廊道，促进人才、资金、技术等创新要素的高效流动。”广东外语外贸大学粤港澳大湾区研究院副院长、大湾区建设与区域协调发展重点实验室副主任杨永聪向南方财经记者表示，“通道经济”通过“硬联通”与“软联通”的有机结合，形成以基础设施为依托、以要素流动为核心、以产业集聚为支撑的新型区域经济协调发展形态，其本质是打破区域间壁垒，促进区域协调发展的创新实践。 数据显示，2019年港珠澳大桥边检站共查验出入境人员1288万人次，车辆86万辆次。而2024年的查验客流已增长至2700万人次，车辆增长至555万辆次，客流、车流年均增长量分别达到16%和45%。 不久前，香港特区政府公布“粤车南下”实施安排，首批开放广州、珠海、江门、中山4个城市。政策实施后，内地居民驾车到香港国际机场乘坐飞机，往来粤港两地经商、就业或者探亲、旅游等出行将更加方便，促进粤港澳大湾区融合发展。 广东省也公布《广东省机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出香港口岸自动化停车场的管理办法》《广东省机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出香港的管理办法》。据悉，此次安排第一批先开放广州、珠海、江门、中山4个城市，半年后推广到广东省其他地市。 如今，港珠澳大桥成为了粤港澳大湾区居民跨境生活日常的重要载体。 杨永聪提到，这一经济形态正通过“港车北上”“澳车北上”“经珠港飞”等政策不断叠加升级，为促进珠江口东西两岸协调发展、深化粤港澳三地要素流动协作、加快市场一体化发展奠定了坚实的基础，由此推动了大湾区从“地理综合体”向“经济统一体”发展。 催生物流产业新机遇 对于企业而言，港珠澳大桥带来的变革更为直观。作为深耕澳门物流业多年的从业者，大昌行澳门供应链管理有限公司副董事长、澳门发展策略研究中心会长萧志伟对港珠澳大桥带来的变化感受尤为深刻。