大疆影石鏖战 正在产生一个意想不到的后果

21世纪经济报道记者 雷若馨 深圳报道 新供给创造新需求，全景相机正在成为生动样本。 近日，全景相机市占率似有“迷雾”笼罩。新进玩家大疆于7月强势进攻，DJI Osmo 360三个月拿下29万台、8.6亿元的销售数据。而多年市占率60%以上的龙头影石创新（688775.SH）也不甘示弱，以三季度营收增长超90%作为强势回应。 21世纪经济报道记者梳理公司招股书、财报、业内人士等多方数据信息后发现，全景相机市场的发展，已然超出了市面上现有的预期。 据保守估算，2025年影石创新全景相机业务占比或达60%～65%，营收或达52～56 亿元。加上新入局的大疆，此前全景相机市场2025年总额66.1亿元的预测或已被突破。 目前，市场尚未看到关于2025年全景相机市场规模的最新预测，也较难确定各玩家的具体市占率。 市场超预期扩容 全景相机市场的增长力度，已突破此前行业预判。 据接近大疆人士确认，第三季度大疆全景相机出货量达29万台，销售额达8.6亿元。 有业内人士对21世纪经济报道记者表示，第四季度是消费电子传统旺季，叠加长假、“双 11”、年终大促等节点，保守估算大疆该季度全景相机销售额不低于第三季度的8.6亿元。这意味着，2025年三季度才入局全景相机赛道的大疆，全年销售额或不低于17亿元。 影石创新虽未披露全景相机具体销售情况，但也可结合业务占比与营收预测大致推算。 根据招股书，影石创新2024年全景相机ONE X、ONE R