21调查｜苹果腾讯讲和，微信小程序官宣接入iOS端虚拟支付

21世纪经济报道 吴立洋 当地时间11月13日，苹果公司宣布针对部分应用开发者，将App Store抽成比例从30%下调至15%，但前提是开发者必须加入苹果推出的全新“小程序合作伙伴计划”(Mini Apps Partner Program)。该新政被视为苹果为将收入来源拓展至微信、支付宝、抖音等代理/聚合类小程序平台，与后者实现利益平衡的解决方案。 （图片来源：苹果开发者官网） 同日，据媒体报道，腾讯公司已与苹果公司达成一项协议，根据该协议，苹果将处理微信小游戏和应用中的支付事宜，并从中抽取 15% 的分成。 目前，苹果应用商店对年收入100万美元以上的应用数字西消费收入提取30%的分成，对年收入100万美元以下的中小开发者抽成比例为15%。 在当日晚间举行的腾讯集团 2025 年第三季度财报电话会上，腾讯总裁刘炽平对此消息进行了回应，称腾讯与苹果有着非常好的关系，在很多方面都进行了合作，双方一直在讨论如何活跃小游戏生态，“在某个时候可能会有一个正式的批准”。 值得注意的是，就小程序平台的分成问题，苹果与腾讯等平台企业一度长期未能达成共识。 2024年8月，腾讯公司首席战略官詹姆斯·米切尔（James Mitchell）在一场财报电话会议上透露，腾讯正在与苹果公司就微信小游戏的收入进行谈判，探索通过苹果iOS支付系统提供应用内交易的方式；同年次月，据第一财经报道，苹果曾向包括腾讯和字节跳动在内的企业施压，要求两家公司处理各自应用内的外链支付漏洞，避免将用户引向外部支付系统，苹果还曾警告腾讯，如果不取消开发者和用户绕过苹果生态的能力，未来将拒绝提供微信更新。 11月14日，微信官方发布关于小程序将在 iOS