专访老挝国家工商会会长：中老铁路有望成为区域“绿色走廊”

老挝国家工商会会长吴迪·苏万那冯（Oudet Souvannavong）（资料图） 南方财经 21世纪经济报道记者郑青亭、实习生陈颖 北京报道 “中老铁路是共建‘一带一路’倡议中老挝最重要的基础设施项目，不仅打通了中国与东盟的互联互通通道，也为老挝带来巨大的贸易与投资潜力。”近日，老挝国家工商会会长吴迪·苏万那冯（Oudet Souvannavong）北京在接受21世纪经济报道记者采访时说道。 11月7日，由中国国际商会主办的2025“一带一路”贸易投资论坛在北京举行。 苏万那冯在会上指出，中老铁路正助力老挝开辟一条低碳数字赋能与可持续供应链的新路径，其发展不仅连接中国与东盟，也契合区域发展方向及全球绿色转型目标。 在当天的论坛期间，他告诉21世纪经济报道记者，老挝国家工商会高度重视中老铁路项目，已专门成立“中老经贸投资合作委员会”，以进一步挖掘沿线投资机遇，推动中国与东南亚地区的联动发展。 中老铁路是一条连接中国云南省昆明市与老挝万象市的电气化铁路，是第一个以中方为主投资建设、共同运营并与中国铁路网直接连通的跨国铁路。据中国铁路昆明局统计，截至10月15日，中老铁路国际旅客列车累计运送跨境国际旅客突破60万人次。截至10月28日，全线累计开行货物列车6.3万列，运输货物突破7000万吨，其中跨境货物运输1600万吨，辐射19个国家和地区。 苏万那冯指出，中老铁路已让老挝在货物运输和旅游客运等方面受益，未来将进一步推动该国工业化进程，助力其成为区域产品生产加工平台。他说，老挝80%以上的电力来自水电，并正快速发展太阳能。依托丰富的清洁能源，中老铁路沿线可建设以低碳产业为特色的经济特区，聚焦新能源汽车、电子元件、绿色农产品加工等领域。 随着共建“一带一路”倡议的深入推进，苏万那冯注意到，中国企业在老挝的投资正在向数字化、人工智能、绿色产业和低碳转型等领域拓展。他特别提到，粤港澳大湾区作为老挝重要市场之一，双方已借助中老铁路沿线经济特区和工业园区，开展多次论坛与展会，有力促进了老挝产品推广与产业对接。 《21世纪》：共建“一带一路”倡议给老挝带来哪些影响？老挝国家工商会将如何推动两国经贸合作？ 苏万那冯：在共建“一带一路”倡议框架下，中老铁路是老挝最重要的基础设施项目，它不仅打通了中国与东盟的互联互通通道，更为老挝带来了巨大的贸易与投资潜力。中老铁路绝非单纯的基建工程，更是联通贸易、联结民心的关键纽带，这对老挝而言至关重要。它将加速老挝的产业投资进程，带动农业与旅游业发展，而这些领域的繁荣将创造更多就业岗位，推动老挝经济增长。 老挝国家工商会高度重视中老铁路项目，并专门成立了“中老经贸和技术合作委员会”，该委员会由在中资企业与老挝本土企业共同组成，旨在挖掘中老铁路沿线的投资机遇，进一步推动中国与东南亚地区的联动发展。目前，我们正积极推动中资企业、老挝企业以及东盟其他国家乃至全球企业参与沿线经济特区、工业园区与旅游区的开发建设。 《21世纪》：中国企业在老投资有哪些新趋势？ 苏万那冯：中国是老挝最大的外商直接投资（FDI）来源国。传统上，中资在老挝主要集中于矿业、水电、基础设施和农业等领域。随着共建“一带一路”倡议的推进，尤其是中国—东盟自贸区3.0版升级议定书的签字，投资新趋势逐渐显现——聚焦数字化、人工智能、绿色产业与低碳转型领域。这些新兴产业正逐步进入老挝市场，老挝政府与商会也高度重视此类新兴领域的合作与发展。 《21世纪》：中老铁路对老挝经贸发展的核心价值是什么？ 苏万那冯：核心是实现中国与东南亚的互联互通。铁路已为老挝的货物与旅客运输带来便利，未来将进一步推动老挝的工业化进程，使老挝成为电子元件、电动汽车零部件等产品的区域加工平台。这为老挝的工业化发展注入了巨大潜力。