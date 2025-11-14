腾讯音乐挣钱代价：月活继续下滑丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 在挣钱与流量上，腾讯音乐坚定拥抱前者。 该公司财报显示，在三季度，腾讯音乐营收同比增长20.6%至84.6亿元；经调整归母净利润同比增长32.6%至24.05亿元。 从收入结构来看，腾讯音乐在线音乐收入同比增长27.2%至69.7 亿元，占总收入比例同比提升4.2pct至 82.3%；社交娱乐服务及其他收入同比下降2.7%至14.9亿元。 细分到具体业务来看，在线音乐收入方面，腾讯音乐会员订阅收入同比增长17.2%至45.0亿元。背后是，期末订阅付费用户数同比增长5.6%至1.26 亿人，环比净增130万人。ARPPU为11.9元，同比增长10.2%， SVIP 渗透率和 ARPPU 同比及环比持续增长。动力来自，腾讯音乐持续加码付费会员权益，目前已形成免费用户-含广用户-普通会员-SVIP的多级会员结构。 放大付费会员权益代价是，月活下滑。三季度，腾讯音乐在线音乐移动MAU同比下滑4.3%至5.51亿人，在二季度该数据同比下滑3.2%至5.53亿人。 还要看到，腾讯音乐付费用户数增速也在放缓，二季度该业务同比增速为6.3%。 前述种种，都为腾讯音乐的长远增长敲响警钟。 该公司也看到了这一点，正在全力发展非订阅业务。三季度，腾讯音乐非订阅收入同比增长超50%至24.7 亿元。 尤其是在线下演出方面，腾讯音乐三季度实现同比三位数增长。该公司为 G-DRAGON 权志龙在悉尼、墨尔本、吉隆坡等六座城市举办了