“双十一”提前拉动大促品类增长，10月餐饮消费小幅回升

21世纪经济报道记者 周慧 北京报道 11月14日，国家统计局发布10月份经济数据。 从消费数据来看，10月份，社会消费品零售总额46291亿元，同比增长2.9%。其中，除汽车以外的消费品零售额42036亿元，增长4.0%。 从消费结构来看，10月份，商品零售额41092亿元，同比增长2.8%，其中占社零总额比重较高的汽车类零售额同比下滑6.6%，对商品消费的增速有所拖累。不过，受大促提前影响，部分“双十一”大促品类包括化妆品、鞋服等同比增速加快。另外，餐饮收入5199亿元，增长3.8%，主要得益于十月的假日经济拉动。 受访专家认为，假日消费是政策成本较小的一种提振消费方式，建议优化和落实休假制度，延长一些法定节假日的假期时长。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》提出，完善促进消费制度机制，清理汽车、住房等消费不合理限制性措施，建立健全适应消费新业态新模式新场景的管理办法，落实带薪错峰休假。 化妆品、鞋服等大促品类增长加快 10月份，服装、鞋帽、针纺织品类在10月份的同比增速达到6.3%，高于1到10月份3.5%的整体增速水平；化妆品品类的增速为9.6%，高出1到10月份4.6%的整体增速水平。 2024年“双十一”大促开始时间大多在10月20日到11月初，2025年各平台将大促前置到了10月上旬或中旬。公开资料显示，10月7日，快手抢先启动“双十一”预售；抖音电商、京东“双十一”活动都于10月9日开启；天猫“双十一”从10月15日开始预售。 化妆品、鞋服是消费者在大促期间会集中购买的消费品类，大促时间前置，让十月份的典型大促品类销售额同比有明显的增长，比如今年一直增速趋缓的化妆品、鞋服品类表现抢眼。 21世纪经济报道记者注意到，今年“双十一”大促期间，品牌服饰、品牌化妆品促销力度比往年更大，服装品类方面，特别是一些轻奢女装品牌服饰，在十月份开始就在电商平台上推出了前所未有“骨折价”。化妆品品类方面，中国电商平台上的部分品牌化妆品的“双十一”促销价，已经比一些机场的免税店的标价还要便宜。 澳容中国区副总裁郑海涛告诉21世纪经济报道记者，他们公司旗下的护肤品品牌在今年入驻了胖东来，产品很受三四线城市消费者欢迎。在他看来，当下护肤品消费增速放缓，行业竞争激烈，生意并不好做，但低线级城市和极致质价比的产品还有增量空间。线上渠道包括抖音、快手等直播渠道销售，今年“双十一”他们线上线下均实现双位数的销售增长。 （河北燕郊的极致性价比超市扎堆，低线城市的零售业态也在变化 拍摄：周慧） 国家统计局数据显示，1—10月份，全国网上零售额同比增长9.6%，其中实物商品零售额增长6.3%，快于社会消费品零售总额增速，即时零售交易额和直播电商交易额均保持两位数增长。 “双十一”大促带动大促品类增长加速，从10中下旬一直延续到11月份中旬，即时零售平台也在今年“双十一”表现较好。美团闪购数据显示，运动户外、服饰家纺等品类，成为闪购新的增长点，安踏、李宁、罗莱家纺等品牌万家门店集体入驻闪购首战“双十一”，安踏品牌较“双十一”前销量翻倍增长。 361度相关负责人11月上旬告诉21世纪经济报道记者，目前公司在美团闪购平台已经上线了近1500家门店，覆盖近160个城市。与此同时，淘宝闪购已在开发测试阶段，预计首批将完成1000家直营门店入驻，同时京东秒送也在做开发对接，预计12月完成门店上线。 餐饮消费小幅回升