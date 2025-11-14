十五运会赛事消费火爆背后：“体育+”的乘数效应

南方财经记者郑玮 实习生苏磊 广州报道 11月中旬，一个工作日的傍晚，南方财经记者前往位于广州正佳广场的十五运会和残特奥会官方特许商品旗舰店（以下简称：旗舰店），看到选购周边商品的人群挤得插不进脚。第二天一早，排队抢购“三国醒狮萌团”盲盒的人潮又在旗舰店外排起了长队。 “目前我们每天客流量能做到2万—3万人，日均销售额不是特别固定，但基本上平均能达到20万元到30万元左右。”旗舰店店长邱小雨告诉南方财经记者。 11月9日，第十五届全国运动会（简称：十五运会）在广州开幕。随之而来的，是一股席卷粤港澳三地的体育消费热潮。 这波热浪已在宏观数据层面得到体现：2025年前三季度，广东全省社会消费品零售总额同比增长2.8%，其中体育娱乐用品类商品零售额同比增速达到32.2%，为消费增长提供了关键拉动力。 迈入第四季度，体育消费的内在潜力仍然充沛。11月14日，10月经济数据发布，全国社会消费品零售总额达到46291亿元，同比增长2.9%，其中体育娱乐用品类商品零售额实现同比增长10.1%。 《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》（以下简称《建议》）在“大力提振消费”一段中也提出，应以放宽准入、业态融合为重点扩大服务消费，推动商品消费扩容升级，打造一批带动面广、显示度高的消费新场景。 记者注意到，以“赛事+文旅”“赛事+产业”等为代表的“体育+”消费场景成为粤港澳大湾区各地加力探索的新方向，意在进一步放大国家级赛事对区域经济的带动效应，挖掘体育消费增长潜力。 以十五运会赛事为原点，一场无声却热烈的消费“战事”正不断向赛场外延伸。而当短期热度逐渐沉淀，赛事催生的新消费模式，有望为粤港澳大湾区打开更多“新赛道”。 （在旗舰店内选购十五运会周边商品的人群挤得插不进脚，郑玮/摄） 点燃“体育+”消费场 十五运会开幕前后，赛事氛围已全面融入城市文旅场景。 夜幕降临，记者前往广州海心桥附近，看到众多游客还在和大赛吉祥物“喜洋洋”“乐融融”打卡点拍照留念。与此同时，开设在各大城市商圈的十五运会周边零售店也迎来了一波“抢购潮”。 “‘吹泡泡的喜洋洋’实在太火爆了，我们甚至也很难拿到货。”在广州塔纪念品商铺内，工作人员告诉南方财经记者，最近十五运会相关周边在店里卖得很好，其中以中华白海豚为原型的两个吉祥物“喜洋洋”“乐融融”成了明星产品，还吸引了很多外国游客前来选购。 另一处特许零售店“新时代驿站”的工作人员也向南方财经记者表示，有不少人专程过来询问购买“吹泡泡的喜洋洋”玩偶。“除毛绒玩具外，相关挂件和盲盒也是卖得比较好的品类。”该工作人员表示。 位于广州正佳广场的十五运会和残特奥会官方特许商品旗舰店外，在早上10时30分左右，记者发现排队抢购“三国醒狮萌团”盲盒的人潮已经绕了3层。 “我们今天就到货了300个盲盒，现在开始排队估计买不上了。”邱小雨说。 （旗舰店外，抢购盲盒的消费者排起了长队，郑玮/摄）