广东深蓝“五维杀” 2万亿后再加速

南方财经记者喻淑琴 广州报道 谁能连续30年稳坐中国海洋经济头把交椅？答案只有广东。 2万亿海洋生产总值，是这座海洋经济大省的新起点。站在“十四五”规划和“十五五”规划的关键衔接时刻，手握全国近四分之一大陆海岸线的广东，今年动作频频：6月份，广东省海洋经济工作会议按下加快打造“海上新广东”的“快进键”；9月份，广州市“十五五”规划咨询会为海洋经济发展集智聚力；10月份，广州南沙粤港澳协同发展论坛、潮州饶平现代化海洋牧场推进会、深圳海博会三场重磅活动接续登场，串联起海洋经济的“现在时”与“将来时”。 如今，广东海洋经济发展早已跳出“单点突破”的传统模式，以“新技术、新产业、新场景、新模式、新生态”五维路径，下出一盘蓝色新棋局，“海上新广东”的轮廓也愈发清晰。 技术革新打通产业脉络 9月18日，全运圣火从深海走来的瞬间，全网沸腾。 十五运“源火”在南海1522米深海成功采集，创造了全球首次使用深海可燃冰原位引燃的新技术，让体育盛会变成深海科技的“秀场”。“这不仅是体育史上的壮举，更是深海科技的攻坚实战。”“源火”采集组副组长、广州海洋地质调查局副总工程师沙志彬感慨道。 技术，正成为广东向深蓝索取答案的新罗盘。 “以前养鱼靠经验，现在靠数据。”阳江市阳西县沙扒镇，金源海洋生物科研有限公司总经理陈朝指着智能繁育池说。7200平方米工厂化车间传感器精准调控水温水质，年孵化水花苗达520亿尾，“看天吃饭”的渔民变身“数据养殖户”。 这种“岸上技术下海”的创新，在深圳海博会上也得到体现。佛山照明的深海LED灯照亮“奋斗者号”科考路，“创新者号”水下机器人在深海精准作业，“技术创新叩开深海之门”的案例遍地开花，共同构筑起广东海洋经济发展的技术基石。 技术赋能，不仅照亮深海，更夯实了“蓝色粮仓”的根基。中国水产科学研究院首席科学家麦康森强调“种子是渔业的芯片”。广东深谙此道，设立20亿元现代化海洋牧场专项资金，推动63个科研团队聚焦28个重点品种进行攻关。2024年，广东海水鱼苗产量以51.14%的占比占据全国半壁江山，连续7年领跑全国，“蓝色粮仓”愈发坚实。 然而，从科研创新的整体布局来看，广东在海洋科技领域仍面临“工程应用强、基础研究弱”的短板。根据广东省科技厅公开资料，全省目前拥有1家海洋领域全国重点实验室、49家省重点实验室。如何补强基础研究，成为广东海洋科技迈向更高层次的关键。 技术的突破，终究要落地成产业的果实。2024 年“摩羯”台风过境阳江青洲海域时，全球单体容量最大的漂浮式风电平台“明阳天成号”展现硬核实力，3000个智能感应器实时监测风浪，不仅扛住17级台风冲击，还在灾后24小时内恢复发电，直接带火广东海上风电产业链。“它不仅能应对极端天气，还能把风电开发推到45米深海。”明阳集团负责人分享道。依托这一突破，广东2024年海上风电并网容量跃居全国首位，相关产业链年产值突破3000亿元，占全国四分之一。 海洋新能源产业也因此加速扩容：深圳海上光伏电站实现并网发电，湛江波浪能装置试验投入运行。2024年，广东海洋新兴产业产值突破411亿元，同比增长8.3%，新动能持续壮大。 “要破解海域有限、传统产业受限的难题，就得推动‘海洋+先进制造’‘海洋+现代服务’深度融合。”自然资源部南海发展研究院院长李祝理点出了技术向产业转化的关键路径。 从圣火照明的“硬技术”，到种质创新的“细功夫”，再到风电平台的“大装备”，广东海洋技术正与产业深度耦合，为“海上新广东”的蓝色引擎注入强劲动力。 场景落地构建产业生态 如果说技术是内核，场景则是海洋经济创新的“试验场”。广东正通过多元场景实践，打破产业边界，并在发展中牢牢守住生态底线，探索人海共生的可持续发展路径。