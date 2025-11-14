从苏超到十五运会：一座城市的体育叙事与雄心

南方财经记者郑玮、实习生苏磊 广州报道 11月10日下午，广东省奥林匹克体育中心游泳跳水馆内，第十五届全国运动会（简称：十五运会）跳水男子3米跳板决赛刚刚结束，馆内开设的官方特许商品零售店窗口前已经挤满了热情的观众。 拎着吉祥物“乐融融”毛绒玩偶走出场馆的观众王女士向南方财经记者表示，“（赛事）体验感觉到是非常精彩，有反转，然后扣人心弦。（接下来）可能去（深圳）看马术，还想去（珠海）看网球。” 去珠海看网球、到惠州看滑板……十五运会各项赛事的落地让粤港澳大湾区各城的体育热度飙升。南方财经记者发现，也不只是大湾区，今年以来，从贵州的“村超”到江苏的“苏超”，体育赛事已经成了全国不少城市的“出圈密码”。而最近，“东北超”也开始提上日程。 各地为什么盯上体育赛事？在体验消费越来越火爆的当下，这无疑是一个强有力的消费IP。以拿下“冲浪胜地”这一“名片”的海南万宁为例，自2010年首届国际冲浪赛举办以来，万宁已先后承办ISA世界长板冲浪锦标赛等多项高规格冲浪赛事，驱动全市2024年实现旅游总收入82.29亿元，同比增长14.55%。 体育IP越来越值钱，不少城市开始布局。其中，跑出CBA“十一冠王”的广东东莞选择加码“篮球之城”，正在CBD中心规划建设各类篮球运动设施。河南鹤壁则盯上了匹克球这项新兴运动，举办2025鹤壁国际匹克球邀请赛等多项赛事，意在打造“中国匹克球之城”。 2025年8月，《中共中央 国务院关于推动城市高质量发展的意见》（以下简称《意见》）印发，提出要丰富城市精神文化生活。优化城市文化产品供给，创新动漫、影视、数字艺术、创意设计等业态，推动文化与旅游、科技、体育等融合发展。 随着城市发展方式与发展动力发生改变，体育消费也成为城市未来发展重要的驱动力之一。 （十五运会男子3米跳板决赛后的颁奖环节，观众热情高涨，郑玮/摄） 赛事的可持续开发 一场体育赛事可以为城市带来什么？ 今年初刚举办了第九届亚洲冬季运动会的哈尔滨，可以给出一组生动的数据：赛事举办期间，“地标”哈尔滨冰雪大世界累计接待游客突破300万人次，哈尔滨“喜迎亚冬会”相关旅游套餐订单量增长超388%，以哈尔滨为旅游目的地的入境游订单量也实现同比增长157%。 世界级赛事带动下，2024—2025年冰雪季，哈尔滨全市累计接待游客9035.7万人次，游客总花费1372.2亿元，同比分别增长9.7%、16.6%。 而要让“赛时热”进一步转化为“长期兴”，赛事的可持续开发是一道必答题。 以“足球之城”英国曼彻斯特为例。依托曼联、曼城等知名足球俱乐部，曼彻斯特常年吸引了全球无数球迷前往观赛，并深度开发了球场游览、博物馆、主题酒店、周边零售等完整产业链。2025年，曼彻斯特提出的新特拉福德球场计划，据官方测算建成后每年可带动城市新增游客180万人次，并为英国经济带来73亿英镑的额外收益。 各类体育场馆是体育赛事的核心资产之一。 “硬件方面，体育赛事后场馆的可持续利用是一个世界性难题。为满足赛事需求而建设的大量场馆，在赛后常面临高昂的运营成本与空间激活的挑战。各国也都在探索，核心思路是，从‘为赛而建’转向‘为城而建’，通过灵活设计与功能融合，将赛事遗产转化为长期服务城市的公共资产。”中山大学旅游学院教授、博导罗秋菊表示。 中山大学岭南学院经济学教授林江也建议，推动从“场馆遗产”到“城市资产”的转化，各地可以在赛后进一步将体育场馆开放给公众、学校、社团使用，叠加举办演唱会、展览等综合活动，实现商业可持续。另外，可以考虑以场馆群为核心，建设“体育商业综合体”与“体育主题街区”，带动餐饮、住宿、文创、夜经济发展。