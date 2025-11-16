国常会部署增强消费品供需适配性；华为将发布AI领域突破性技术｜周末要闻速递

要闻速递 国务院常务会议：增强消费品供需适配性 11月14日召开的国务院常务会议，研究深入实施“两重”建设有关工作，部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施，听取贯彻落实全国教育大会精神加快建设教育强国情况的汇报，讨论《中华人民共和国商标法（修订草案）》，审议通过《殡葬管理条例（修订草案）》。 会议指出，增强供需适配性是进一步释放消费潜力、畅通经济循环的有效举措。要以消费升级引领产业升级，以优质供给更好满足多元需求，实现供需更高水平动态平衡。要加快新技术新模式创新应用，强化人工智能融合赋能，聚焦重点行业、重点领域开发新产品和增值服务，持续拓展新的消费增量。 《解放军报》刊文：叫嚣武力介入台海局势只会把日本引向不归歧途 11月16日，《解放军报》4版刊发署名文章《叫嚣武力介入台海局势只会把日本引向不归歧途》。文中指出，日本首相高市早苗日前在国会答辩时公然发表涉台露骨挑衅言论，在中方表达强烈抗议后，高市拒不撤回错误言论。这是日本在任首相首次明确可能武力介入台海局势，证实了日本近年来强化军力举措的遏华指向性，暴露了日本政府违背和平宪法，妄图以军事手段干涉别国内政的狼子野心。日方种种错误举动，甚至叫嚣武力介入台海局势，只会把自己引向不归歧途。详情>>> 财政部：加强逆周期和跨周期调节 据新华社11月14日报道，财政部党组书记、部长蓝佛安表示，坚持积极取向，加强逆周期和跨周期调节，根据形势变化，合理确定赤字率和举债规模，组合运用预算、税收、政府债券、转移支付等工具，用好政策空间，保持支出强度，形成对经济社会发展的持续支撑。 吴清：着力推动市场更具韧性、更加稳健，制度更加包容、更具吸引力 据中国证监会网站11月14日消息，证监会党委书记、主席吴清表示，抓紧研究谋划“十五五”时期资本市场战略任务和重大举措，着力推动市场更具韧性、更加稳健，制度更加包容、更具吸引力，上市公司质量更高、价值更优，监管执法更加有效、更具震慑力，开放迈向更深层次、更高水平，证监会系统全面从严治党更严、更实，为实现党中央确定的“十五五”目标任务积极贡献资本市场力量。 中国人民银行将开展8000亿元买断式逆回购操作 中国人民银行11月14日发布消息称，为保持银行体系流动性充裕，中国人民银行将于11月17日以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展8000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（182天）。 市场监管总局公布《互联网平台反垄断合规指引（征求意见稿）》 市场监管总局11月15日发布《互联网平台反垄断合规指引（征求意见稿）》，向社会公开征求意见，意见反馈截止日期为今年11月29日。 征求意见稿明确平台经营者加强反垄断合规管理的基本原则，细化风险识别的考量因素和风险管控的具体措施，为平台经营者落实落细合规主体责任提供明确、清晰的指引，有利于更好保护相关主体合法权益，维护公平竞争市场秩序，促进平台经济规范健康发展。 我国进一步加强二手车出口管理 严控新车以二手车名义出口 商务部等四部门近日联合印发关于进一步加强二手车出口管理工作的通知，明确严控新车以二手车名义出口，规范出口许可证申领与发放，建立企业动态管理及退出机制。 上交所：对合富中国、华盛锂电等严重异常波动股票进行重点监控 据上交所发布，11月10日至11月14日，上交所对240起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施，对*ST正平、*ST亚振等异常波动退市风险警示股票，以及合富中国、华盛锂电等严重异常波动股票进行重点监控，对24起上市公司重大事项等进行专项核查。