推进中试平台做优做强，严控新车以二手车名义出口｜营商环境周报

时政要闻 工信部：统筹推进中试平台做优做强，补齐人工智能、人形机器人等关键行业领域中试供给 近日，工业和信息化部办公厅印发《关于进一步加快制造业中试平台体系化布局和高水平建设的通知》（以下简称《通知》），统筹推进中试平台做优做强。 《通知》提出，到2027年底，高水平中试平台力量进一步壮大，现代化中试平台体系基本建立，多主体参与、多领域布局、多层次服务的全国制造业中试服务网络初步形成。 《通知》明确，按照“做强一批、激活一批、补齐一批”的推进思路，引导中试平台按照“储备中试平台—工业和信息化部重点培育中试平台—国家级制造业中试平台”的路径向更高水平迈进。 《通知》提出，对于发展低效的中试平台，引导开辟发展新领域、新赛道，进一步增强检验检测、试验验证核心功能，盘活资源、释放潜力，围绕优势业务方向转型发展。 《通知》要求，聚焦人工智能、人形机器人、量子科技、清洁低碳氢、生物医药、工业母机、仪器仪表以及重大技术装备、新材料、信息技术等关系未来发展、关乎产业安全、中试供给紧缺的关键行业领域，各地工业和信息化主管部门结合特色优势选择补齐领域，依托产学研用等主体布局建设中试平台。 商务部等四部门：严控新车以二手车名义出口，促进二手车出口健康有序发展 近日，商务部、工业和信息化部、公安部、海关总署等四部门联合印发《关于进一步加强二手车出口管理工作的通知》（以下简称《通知》），进一步规范汽车产业竞争秩序，促进我国二手车出口健康有序发展。 《通知》要求，严控新车以二手车名义出口，对申请出口距注册登记日期不满180天（含180天）的车辆，各地商务主管部门应指导本地企业补充提交该车辆生产企业出具的《售后维修服务确认书》。 《通知》提出，各地商务主管部门要加强本地二手车出口信用评价体系建设，对企业开展日常监督与动态管理，规范企业经营行为及出口竞争秩序。 《通知》提出，要进一步加强合规审查，严格以改装车名义出口车辆的许可证申领条件，对无法证明改装真实性，不具备有效的国家强制性产品认证的产品，不予发放出口许可证。 《通知》鼓励二手车出口健康发展，探索发展专门面向二手车出口的交易市场，开展二手车出口整备、检测、报关、物流等“一站式”服务，为二手车出口的健康持续发展提供支撑保障。 人社部：39城开展人力资源服务业与制造业融合发展试点 近日，人力资源社会保障部办公厅印发《关于做好人力资源服务业与制造业融合发展试点有关工作的通知》（以下简称《通知》）公布了承担试点任务的39个城市名单。 本次承担试点任务的39个城市，基本覆盖我国经济大市和制造业重点区域，普遍具备较大规模的制造业特别是先进制造业集群、比较发达的人力资源服务业基础、丰富的教育人才资源、较强的区域示范带动作用等条件。 《通知》要求，试点城市要聚焦制造业重点领域，结合当地产业基础、资源禀赋和特色优势，确定1到3个细分行业作为试点方向，差异化探索产业升级与就业促进高效协同的创新路径，助力破解制约制造业发展的人力资源要素供给短板。 《通知》提出，要充分发挥企业主体作用，重点选择制造业链主企业、制造业单项冠军企业、专精特新中小企业和人力资源服务骨干企业开展融合发展试点，打造招聘用工联合体、跨企业培训联合体和创新联合体。 《通知》明确，要加快推进人工智能、大数据等新兴技术应用，创新融合发展场景，培育制造业人力资源服务新业态、新技术、新模式，不断提高制造业领域人力资源供需匹配效率。 地方行动