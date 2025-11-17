十五运最炫生态风：每一头白海豚，都是游动的GDP

南方财经记者喻淑琴 广州报道 以十五运吉祥物为契机，中华白海豚爆红全网，广东也刮起最炫生态风，湛江白海豚保护协会周年庆活动中流传出来的“每一头白海豚都是游动的GDP”，也随赛事热度慢慢扩散成为共识。 航运如此繁忙的广东，为何能成为“海上大熊猫”的安乐窝？答案藏在广东可持续发展的高阶布局里：将生态价值融入肌理，用产业克制守住红线，以发展自律践行长远，让绿水青山真正变为金山银山。 守护之路 清晨的雷州湾，湛江老渔民罗祖康熟练地调整渔船航向，为嬉戏的白海豚让出通道。 “见着白海豚要避让，这是祖辈传下的规矩。它们认得我的发动机声，我们一直都这样和平相处。”这份延续千年的守护情缘，如今已深深融入广东沿海渔民的日常，为白海豚撑起了第一道“保护伞”。 这份情缘，正吸引着更多人躬身入局。守护力量日益壮大。湛江中华白海豚保护协会会长董服金坦言：“白海豚活得好不好，可以看出我们发展这条路走得对不对。白海豚也让湛江在世界舞台上有了自己的生态名片。我们守护的不仅是白海豚，更是这座城市的未来。”一年间，该协会净滩20公里、海洋科普覆盖5000多人。珠海安漾公司也捐资10万元启动保护基金，以销售额持续反哺，让守护有了长远支撑。 科研工作者，则让守护告别“凭经验”，迈向精准化。在该领域钻研十余年的中国科学院深海所副研究员林文治介绍，“我们给全国4160头中华白海豚都办了‘数字身份证’，聚焦珠江、湛江、汕头等六大种群，跟踪生存动态，测算灭绝风险，只为让有限保育资源用在刀刃上。” 从雷州湾到珠江口，守护既贯穿着科技精密，又浸透着人文温度。 全国首个海洋电子围栏像 “24 小时不打烊的海上岗亭”，雷达、红外镜头等一双双“眼睛”紧盯大海，水下 15 个小监测站每 15 分钟传递大海情况，提前排查危险为海豚筑牢安全网。 此外，人与海豚之间的暖心故事也不断上演： 搁浅的“老白”在佛山获救，工作人员蹲在滩涂持续为它淋水，再用软布担架小心转运；江门幼豚 “江江”