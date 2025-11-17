品七鲜咖啡、“宝藏城市”落地三亚，刘强东舞动“超级供应链”

21世纪经济报道记者 孔海丽 卷饼尖椒小鱼，酱豆炒鸡蛋，刘强东又亲自掌勺做菜。 11月17日，第三场京东品酒会，京东集团创始人、董事局主席刘强东出现在三亚现场，炒了两道宿迁家常菜，并再次为京东七鲜咖啡“站台”。 看似随性的“家宴”，背后映射京东在餐饮、咖啡、酒旅等多条战线上的新一轮布局。 供应链密码 卷饼尖椒小鱼是宿迁地标美食，酱豆炒鸡蛋则是当地人家中常见的“家常菜”。刘强东现场讲述了酱豆在过去作为蛋白质来源的历史，还特别介绍了京东定制款炒锅。实际上，这款炒锅的制造，也是京东超级供应链的折射，依托庞大丰富的消费者洞察，京东正在以C2M（反向定制）的模式进一步切入供应链的上游，比如近期火热的京东“国民好车”，正是与广汽、宁德时代联合打造的产品。 这不是刘强东第一次在公开场合下厨。 今年9月，他就在京东品酒会上直播烹制“黄狗猪头肉”，并为“七鲜小厨”预热。这一次，他更进一步，将“家乡味”与“京东制造”紧密结合，带出了京东在餐饮供应链、厨具定制等领域的闭环能力。 值得注意的是，这场活动选址的三亚，是国内热门旅游目的地。京东旅行正试图在酒旅市场中撕开一道口子，刘强东亲自站台，为这一业务注入强心剂。 品酒会现场，京东旅行与三亚市人民政府联合官宣“宝藏城市”计划第二站落地三亚，11月17日至30日，为全国游客带来限量1元抢5A景区门票、199元高星酒店秒杀等福利。 “宝藏城市”计划是京东旅行2025年9月推出的IP，定期与各地文旅局展开深度合作，寻找特色城市，为用户挖掘更多的宝藏目的地，并通过整合平台资源与营销能力，打造“资源+营销+体验”一体化的文旅合作新模式。“宝藏城市”首站选定了以“中国生态第一市”著称的浙江丽水，并与丽水文旅达成战略合作。 京东方面透露，希望把京东供应链与各地文旅产业深度融合，一方面优化游客的消费体验，为大家带来更多差异化、高品质的福利与便利；另一方面，通过新颖的营销方式，精准触达更广泛的客源市场，有效激发文旅消费的潜力，从而实现用户得实惠、城市获发展、平台促增长的三方共赢。 京东希望托自身的供应链基础设施、AI与Robot的技术能力，重新定义产品、价格和服务，为消费者带来差异化的旅行体验，并与酒旅合作伙伴共同探索出降本增效、创造增量的新模式。 京东入局咖啡 在这场以“品酒”为名的活动中，“七鲜咖啡”被多次提及。刘强东在交流中强调：“七鲜咖啡只用鲜奶，不用奶精。”他指出，奶精虽能短暂刺激味蕾，但真正爱咖啡的人更追求咖啡本身的苦味与回味。这番话是对产品理念的阐述，也是对七鲜品牌“健康、真实”定位的强化。 据了解，今年9月25日，在2025京东全球科技探索者大会上，京东宣布入局咖啡赛道，推出“七鲜咖啡”，并启动全国合伙人招募计划。超市、餐厅到酒店、写字楼，七鲜咖啡试图以“鲜奶咖啡”“店中店”的模式切入咖啡赛道，与星巴克、瑞幸等形成差异化竞争。 七鲜咖啡的低价策略并非简单补贴，而是建立在京东供应链的护城河之上。咖啡豆是其电商供应链的九牛一毛，京东秒送的即时零售网络保障了配送效率，而七鲜的名头及线下流量则为咖啡店带来稳定客源。这种"零售+餐饮+咖啡"的复合业态，既提升了门店坪效，又增强了用户黏性。 有业内人士表示，从电脑城柜台起家，到打造中国最大的自营电商平台，刘强东一直以“敢说敢做、接地气”的形象深入人心。多场形式新颖、面对面交流的品酒会，既是一场用户见面会，也是一场业务推介会，还是品牌价值观的输出会。 当前京东正尝试通过“超级供应链+场景化体验”的组合拳，打开增长新空间。从2007年的网友见面会到2025年的品酒会，变的是活动形式，不变的是京东强调的“客户为先”的价值观。