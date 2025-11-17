广东开启十五运会“特别菜单”：赛事流量如何变现餐饮“留量”？

南方财经记者郑玮、魏彤 广州报道 广州酒家上线“食在广州 燃动十五运会”粤味套餐；陶陶居推出冠军大虾饺、全运篮球包、三味金牌酥三款特色广式点心，十五运会举办期间凭相关证件到店消费可享8.8折优惠；点都德研发腊么香芋泥饺、厚芋泥绵绵堡两款寓意"紫定能赢"的芋泥主题点心，12月31日前凭十五运会门票堂食消费可享点心9折优惠…… 近日，来到广东的食客迎来了一场盛大的餐饮消费“折扣季”。 11月9日，第十五届全国运动会（简称：十五运会）在粤港澳大湾区开幕。面对国家级体育赛事带来的盛大流量，南方财经记者注意到，广东多地餐饮商家均推出了十五运会特别“菜单”，并密集上线了一系列优惠折扣，意在借力“票根经济”模式，将十五运会的庞大流量转化为餐饮消费增量。 广东一直是餐饮消费大省，2024年全省餐饮收入5904.9亿元，居全国首位。但2025年以来，广东餐饮收入增长相对承压，前三季度增速低于社会消费品零售总额增速。对此，艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅表示，现阶段餐饮业增长承压，主要受行业内部供需匹配错位及外部竞争分流等因素综合影响，下一步关键在于顺应新消费需求，推动餐饮业态创新升级。 11月14日，国务院常务会也部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施，指出增强供需适配性是进一步释放消费潜力、畅通经济循环的有效举措，要以消费升级引领产业升级，以优质供给更好满足多元需求，实现供需更高水平动态平衡。 以十五运会的举办为契机，广东餐饮企业正探索推动品类创新、优化场景化体验，逐步走出从“价格战”向“价值战”转型的下一步。 （十五运会赛事举办期间，广东多家餐饮、食品商家推出消费折扣 。郑玮/摄） 广东端出十五运会“特色菜” 最近，南方财经记者走进点都德发现，十五运会主题新品“腊么香芋泥饺”已经端上了不少食客的餐桌。 “我们几乎每天都会来喝早茶，这几天上新的香芋泥饺，味道混合了粉糯芋泥与广式腊味的咸甜味，既顺应时节，又有独特风味。”街坊李先生告诉南方财经记者，加上同行人拿着全运会相关证件，这一餐还能享受九折优惠。 为呼应十五运会盛事，点都德品牌管理部、品牌总监朱曼华告诉南方财经记者，茶楼目前已研发推出六款融合运动创意与时令特色的点心，其中包括将大闸蟹与乒乓球创意结合的“蟹蟹乒乓球”，寓意开球必胜，还有手作篮球造型的“MVP灌篮包”，以及选用广东乐昌芋头、祝愿运动员“紫”定能赢的芋泥新品等。 在另一家广州老字号陶陶居，全运会元素也融入了冠军大虾饺、全运篮球包、三味金牌酥三款特色新品之中。 “其中，冠军大虾饺的饺皮受到全运会会徽的缤纷造型所启发，创新使用了三种颜色，以菠菜汁、胡萝卜汁、红米汁，渲染的颜色分别代表了粤港澳三地。缤纷多彩的外皮搭配上藤椒味的小龙虾、海参等馅料，充分体现了广州美食的包容性。”陶陶居酒家市场部王经理表示。 自带庞大流量的十五运会是一个重要的消费时点。包括点都德与陶陶居在内，南方财经记者注意到，广东多家餐饮名店近期均推出了十五运会特别“菜单”，并密集上线了一系列优惠措施，力图最大限度将来粤在粤的庞大人流转化为实在的餐饮消费增量。 广东省旅游控股集团旗下白天鹅宾馆就推出客房专属优惠，入住宾客凭全运会、残特奥会票根，可享受玉堂春暖、风味餐厅、流浮阁咖啡厅晚市8.5折优惠。同期，白云宾馆入住宾客凭全运会工作证或者赛事门票入住，可享受会员优惠价，酒店本月上线的“跟着全运会品美食”茶点套餐也已出售超百份。 “特别菜单”纷纷上线，各地餐饮消费带动效果如何？