京东点评“永不商业化”；阿里公测“千问”丨新鲜早科技

21世纪经济报道新质生产力研究院综合报道 早上好，新的一天又开始了。在过去的24小时内，科技行业发生了哪些有意思的事情？来跟21tech一起看看吧。 【巨头风向标】 京东外卖APP独立上线，京东点评“永不商业化” 11月17日晚，京东第三场品酒会在三亚举办，京东宣布在本地生活领域密集落地一系列举措：推出京东外卖App，定位综合服务型App；发布京东点评，推出“京东真榜”，招募10万名京东求真官进行盲测，并打造国内第一个榜单AI大模型——AI全网评，实现“万人共荐，不说假话”，并承诺永不商业化；现制饮品品牌“七鲜咖啡”正式亮相，秉持“只用鲜奶”，年底覆盖北京；京东旅行“宝藏城市”计划第二站落地三亚，联合三亚市政府推出一系列门票、酒店、机票福利。 阿里AI应用“千问”公测，战略转向C端 阿里巴巴11月17日宣布旗下AI应用“通义”正式更名为“千问”并向公众开放测试，旨在打造AI原生的C端超级应用入口，全面参与与字节跳动“豆包”、腾讯“元宝”等应用的竞争。此举标志着阿里AI战略从重资产扩张转向高效变现，为软件板块注入强心剂。 俞敏洪在南极旅游发全员信引争议，有员工称无法共情 11月16日，新东方迎来32周年，创始人俞敏洪身处南极向全体员工发出一封全员信。信中提到，“此刻，我正站在南极的冰雪世界中。四周是浩瀚的洁白、翡翠般的冰山和无边的宁静。冰川在阳光下闪烁着迷人的光芒，仿佛在无声地诉说着时间的力量与坚守的意义。现在是南极时间11月16日上午6点钟（北京时间16日下午5点），在这片远离尘嚣的纯净之地，我热烈祝贺新东方32周年的生日快乐！”不过，这封本是庆祝公司生日、激励员工的公开信，却引发诸多争议。有网友认为，“作为老板，少点鸡汤，多点实际行动，给员工加薪才是最好的激励。”有新东方教育板块员工透露，纪念日当天仍在上完课连夜加班做续费方案，看到信中对南极风光的描述“只觉得讽刺”。还有一些员工在社交媒体上表示“无法共情”。 小米公关部总经理王化将换岗 一天内，小米创始人雷军连发3条微博谈论汽车安全。在回复网友的评论中，雷军表示：“网上有不少人断章取义、歪曲抹黑。”相关表态，疑似是对外界质疑的直接回应。雷军回应汽车安全质疑的当天，小米公关部总经理王化即将换岗的消息也引发外界关注。作为小米公关一号位，王化曾经多次在社交媒体帮助小米进行辟谣和回应等，并成为小米公关的“知名IP”，王化此番岗位变化，或许也将在一定程度上改变小米对外的宣传策略。 联想控股CEO变动：李蓬辞任CEO，于浩接任 11月17日，联想控股发布公告，宣布核心人事调整，相关变动当日正式生效。公告显示，李蓬因其个人职业选择，辞任公司执行董事及首席执行官职务，并不再担任公司环境、社会及管治委员会及战略委员会成员，自2025年11月17日起生效。同时，董事会进一步宣布，联想控股委任于浩为新CEO，自2025年11月17日起接任。公告显示，于浩2021年加入联想控股，现任联想前瞻技术研究院院长，在物联网、大数据、AI 等领域兼具技术研发与产业落地经验，持有公司15.8万股H股。董事会表示，此次调整未涉及董事会其他成员变动，将确保战略执行的连续性。 【最芯见闻】 三星2nm工艺相较3nm能效提升8%，Exynos 2600率先采用 三星力求在2纳米时代重振其晶圆代工业务，目前看来已步入正轨。该公司近日公布了其下一代制程工艺的首批量产成果，显示出相较前代工艺显著的性能提升。即将搭载于Galaxy S26的Exynos2600芯片即采用该工艺制造。此外，据称三星已成功为这一先进制造技术争取到其他芯片客户。据报道，三星在其第三季度财报中披露，其第一代2纳米全环绕栅极(Gate-All-Around,GAA)制程相较于第二代3纳米技术有了显著提升：性能提升5%，能效提升8%；芯片面积更缩减了5%，表现颇为亮眼。 【科技财报观】