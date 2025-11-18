中国加大对日本的外交和经济压力，日本派遣高级外交官访华

日本媒体星期一(11月17日)报道说，在日中关系紧张之际，日本派遣一名高级外交官前往北京。日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)前不久就台湾问题发表的言论触发了中国的敏感神经，中国外交官发出暗示“斩首”日本首相的言论。中国在谴责高市早苗的同时，加大了对日本的经济和外交压力。 日本广播协会(NHK)的最新报道称，日本外务省亚洲大洋洲局局长金井正彰(Masaaki Kanai)已于当地时间星期一下午抵达北京，星期二他与中国外交部亚洲司司长刘劲松会面。 报道说，金井预计会向中国解释高市早苗的言论并不代表日本安全政策发生改变，并敦促中国采取措施避免两国分歧影响民间交流。报道还说，预计金井将就中国驻大阪总领事薛剑在社交媒体上针对高市的言论发表的贴文提出强烈抗议。薛剑在社交媒体X发表“斩首”言论，暗示要将日本首相“斩首”。日本执政党和在野党的部分成员已呼吁驱逐该总领事。 高市早苗11月7日在日本国会答询中提及，如果台湾发生紧急状况，伴随对方使用武力的状况，有可能符合安全保障法制中的“存亡危急事态”，日本可能行使“集体自卫权”。 高市的言论触动了北京的敏感神经，中国官方和官媒指责高市早苗干涉中国内政，并要求其撤回相关言论。官媒《人民日报》星期一继续发表评论文章，指责高市早苗“不思悔改”。文章称其“危险言论”，“这不仅是战略鲁莽，更是蓄意挑衅。” 中国视民主和自治的台湾为有待统一的省份，并多次威胁不惜动用武力。但东京方面表示，其立场与历届政府相同。日本与台湾没有正式外交关系，也不正式承认台湾是一个国家。与美国一样，日本对台湾维持着强劲的非官方的工作关系，并重申其支持和平解决中台问题的立场。不过，美国还依据《与台湾关系法》规定支援台湾维持自卫能力，并持续提供武器。 日中两国均已召见对方大使提出抗议。不过，中国方面近日接连宣布反制措施，对日本施加经济、外交甚至军事压力。日本广播协会说，预计金井还将敦促中方作出适当回应。 中国外交部11月14日以日本社会治安不靖为由，呼吁中国游客避免赴日旅游。 16日，中国文化和旅游部也提醒中国游客近期避免前往日本旅游。 日本共同社星期一报道，中国多家大型旅行社已暂停销售日本游产品。 星期一，日经指数小幅下跌，与旅游及商务活动相关的板块跌幅明显。 在外交方面，中国外交部发言人毛宁星期一表示，在今年20国集团(G20)峰会中，中国国务院总理李强“没有会见日方领导人的安排”。G20峰会11月22日到23日在南非召开，据报道，高市早苗和李强均将出席。 另外，日本的民间非营利团体“言论NPO”星期一宣布，与中国方面共同主办、原定本月下旬在北京举行的“东京-北京论坛”延期。共同社说，中方将日本首相高市早苗的涉及台湾的国会答辩视为问题，以书面方式通报了延期。 在军事方面，中国11月15日宣布，在靠近日本的黄海中部部分海域进行实弹射击，时间是11月17至19日。当地时间16日上午，中国海警发布公告表示，将在东中国海的日中有争议岛屿海域进行巡航。日本称这组岛屿为尖阁诸岛，中国称其为钓鱼岛。