21调查｜医美乱象频现！5万元美容针竟是“骨科材料”

21世纪经济报道记者 韩利明 日前，杭州电视台官微发布一篇名为《杭州思达芮医疗数万元打的美容针 竟是“骨科材料”疑似违规用药》的报道，再度将羟基磷灰石（CaHA）这一医美新材料的使用乱象推向公众视野。 报道披露，今年8月，市民骆女士在杭州思达芮医疗美容诊所花费50830元，注射了宣称可以刺激胶原蛋白再生、让皮肤变得更有弹性的“菲林普利”，然而事后发现该产品不具备面部医美注射的资质。 骆女士同时反映，该诊所仅告知产品功效，未详细说明注射部位及次数，且事后核对发现，诊所收取了鼻基底1针的费用，但她并未接受该部位注射。无独有偶，另一位投诉人章女士也反映，其在该诊所注射“菲林普利”时，遭遇了与骆女士一样的“未注射却收费”问题。 公开信息显示，菲林普利是成都睿合医药旗下的医美品牌，产品由四川拜阿蒙生物材料公司研发生产。国家药监局官网信息明确其注册全称为“羟基磷灰石生物陶瓷”，适应范围为“各种原因所致的骨缺损修复或填充；各种原因所致的软组织修复或增强，如眼球摘除或眼内容物剜除后的义眼台植入”。 图片来源：国家药监局官网 目前，上城区卫生监督所已对杭州思达芮医疗美容诊所立案调查。而这背后，“菲林普利”是否构成“超适应证”使用？羟基磷灰石类材料在医美领域的类似应用是否存在普遍性？随着医美市场合规产品逐步扩容，如何规范此类材料的临床使用、遏制违规乱象？这些问题已成为亟待破解的行业课题。 超适应症使用？ 作为一种与人体骨骼、牙齿无机成分高度相似的材料，羟基磷灰石凭借优良的生物相容性，既可用于骨缺损填充、牙齿脱敏美白等场景，也被引入医美领域用于面部填充来改善轮廓，像隆鼻、隆下颏等。和传统填充材料相比，其效果更持久，但也可能存在局部炎症反应等情况。 21世纪经济报道记者以“羟基磷灰石”为关键词，在药品监督管理局共查询到175条注册信息，适用范围多集中于骨科、口腔等治疗领域，包括“羟基磷灰石涂层人工髋关节”“羟基磷灰石义眼台”“骨修复材料”“髋关节假体”“口腔用骨修复材料”等。 但在医美市场中，菲林普利、海魅云境、悦龄塑等羟基磷灰石类产品已为求美者所熟知。国家药监局备案信息显示，上海睿星医疗器材有限公司注册的悦龄塑（复合磷酸钙骨植入材料）、上海倍尔康生物医学科技有限公司注册的海魅云境（羟基磷灰石生物陶瓷），适用范围均为“非承重性骨缺损的填充”。 信达证券2024年初发布的研报显示，悦龄塑推出三种规格适用于不同层位/部位的抗衰；2021年上市的菲林普利以L/M/S型的微球粒径依次从大到小，注射层位由深至浅，分别为皮下深层、真皮深层、真皮层；2023年上市的海魅云境主打“5G记忆型再生填充”。 市场宣传与实际应用或已突破注册限制。“国内的部分已上市产品的适应证，不完全与当前医美机构治疗使用场景中消费者实际需求匹配，因而从合规宣传角度存在一定风险。”信达证券研报同时提示风险。 如何界定“超适应证”？联合丽格医疗美容集团创始人、董事长李滨此前在接受21世纪经济报道记者采访时解释，根据国家药监局的产品注册证信息，“羟基磷灰石生物陶瓷”的适用范围为“适用于非承重性骨缺损的填充”。从这一适用范围来看，医生只要贴着骨膜注射这一产品，用于非承重性骨缺损的修复，或者是跟骨缺损相关联的注射填充，那就是在适应证之内。同时要注意，要用于“非承重骨”，例如腿骨就不能注射，因为有承重作用，但面部就属于非承重骨。 但对于部分适应证明确用于口腔或者骨科的产品，李滨认为，这些产品本身是安全的，只不过适应证在于别的部位，打在面部可能属于超适应证。 也有资深医美业内人士向21世纪经济报道记者表示，我国目前尚无针对医疗器械超适应证使用的明确法律条文，实践中多参考《中华人民共和国医师法》中关于药品超适应证使用的规定，即在无有效或更好治疗手段等特殊情况下，医师取得患者明确知情同意后，可采用有循证医学证据的未明确用法。 “病历管理是核心风险控制点。”该人士补充，规范的病历书写能完整留存患者知情同意证明，在当前法律依据不足的背景下，这已成为行业内降低合规风险的主要实践方式。 合规产品落地