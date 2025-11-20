聚焦“影子教育” 悉尼大学学者呼吁加强补习行业监管

周一到周五的课后、周末或学校假期，许多中小学生到补习机构上课或接受一对一私人辅导，以期在学业上领先一步或迎头赶上。一项新研究显示，目前至少有七分之一的澳大利亚学生参加补习。研究学者表示，这一行业迅速发展，“需要更有力的监管”（点击播客，收听详情）。 周一到周五的课后、周末或学校假期，许多中小学生到补习机构或接受私人辅导。悉尼大学和伍伦贡大学的学者联合开展的一项新研究指，目前至少有七分之一的澳大利亚学生参加补习，但缺乏有效的监管来确保安全、质量或公平性，这“正对教育格局产生深远影响”。 补习通常在补习机构、网上或者中进行，既有一对一辅导，也有小班授课。 悉尼大学教育与社会工作学院的高级讲师布朗温·里德·奥康纳博士（Dr Bronwyn Reid O'Connor）接受SBS普通话节目采访时表示，家庭参加补习往往受到社会焦虑和教育压力的影响。在澳大利亚，补习行业正迅速发展成为一个价值数十亿澳元的行业，但由于不少补习非正式运营且未注册，“我们并不清楚其真实规模”。 奥康纳博士和悉尼大学讲师本·祖尼卡博士（Dr Ben Zunica）、伍伦贡大学高级讲师凯瑟琳·卡特莱特博士（Dr Katherin Cartwright）合作开展了一项关于补习行业现状的研究。这一研究报告《Whose responsibility is it anyway? Exploring the tutoring policy