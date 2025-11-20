两天下载量破50万，蚂蚁“灵光”如何打造下一代AI入口？

21世纪经济报道记者 董静怡 “灵光：把复杂变简单的AI伙伴”，开篇，灵光app这样介绍自己。 11月18日，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光”，支持“自然语言30秒生成小应用”，也可以输出3D数字模型、音频、图标等全模态信息。数据显示，“灵光”上线首日下载量突破20万，两天多下载量破50万，第三天冲上App Store总榜第七，App Store免费工具榜第一。 据悉，“灵光”作为业内首个全代码生成多模态内容的AI助手，首批上线了三大核心功能——“灵光对话”“灵光闪应用”“灵光开眼”。 问答部分，虽然还是Chatbot的形式，但支持3D、音视频、图表、动画、地图等全模态信息输出，让对话更生动，交流更高效。 尤为引人注目的是其中的“灵光闪应用”功能，它允许用户通过简单的语言描述，在30秒至1分钟内生成一款定制化AI应用，无论是健身计划工具还是旅行规划器，都能实现零代码创建与即时分享。 记者试用“灵光闪应用” 虽然大部分用户还并不具备准确描述一个产品应用的能力，目前这类功能仍处于“玩具”阶段，但它展示了AI可以为用户做得更多。 巧合的是，几乎同步，谷歌发布的Gemini 3.0同样强调了类似的功能：多模态能力和编程能力。在谷歌官方的描述中，Gemini 3可以助力“学习、构建和规划一切”。显然，成为真正有用的Agent，这两项能力是基础。 谷歌专门推出了一个新的开发平台Antigravity，智能体被提升到一个专门的界面。在演示中，用户只需要一句自然语言指令“帮我做一个航班跟踪应用”，平台就会自动完成规划结构、编写代码、验证输出并生成文档。 虽然两家的落地路径不尽相同，但AI能力的更新却都指向一个趋势：让AI从“回答问题”走向“解决问题”，核心价值是帮助用户高效完成日常任务，提升生产力。 大背景是，市场需求已经发生了微妙变化。早期的AI产品用户往往带着好奇和尝鲜的心态，他们对技术的瑕疵较为宽容。但如今，用户更关心的是AI能否真正解决生活中的痛点。 资本市场同样对单纯的技术突破略显疲态。Meta虽开源Llama系列却难变现，OpenAI因治理动荡和商业化路径模糊遭遇估值回调，投资者关注焦点已从谁的模型更强转向谁的AI能赚钱。 那么，蚂蚁是如何考量的呢？ 与专注于健康管理的AQ和聚焦个人理财的蚂小财不同，灵光的定位更为综合、更为基础，旨在成为用户日常生活中随时可用的AI伙伴，这面向的受众人群显然更大，从短短两天50万的下载量已可见一斑。