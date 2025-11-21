大众点评出海记：从迪拜街头到八年千城 “全球黄页”怎么做？

21世纪经济报道记者 周慧 在迪拜老城区嘈杂街道深处，进入Afghan Kabab House（阿富汗烤肉）店，可以看到收银台上放着大众点评“必吃榜”的橙色招牌。 穿白袍的收银员面前，还放着三个印着外卖平台Logo的计算器模样的工具，分别印着Talabat（中东本土外卖平台）、Deliveroo（英国外卖平台）、Keeta（美团旗下国际外卖品牌）。店面不大，只有一位服务员，食客都是本地面孔。收银员告诉记者，这个榜单给门店也带来了一些新的中国游客。 2025年，在中国市场，阿里、京东等都加码了本地生活业务，京东还新推出了京东点评。竞争加剧下，出海已是中国互联网企业寻找增量的必答题。2025年是美团对出海资源投入显著增加的一年，Keeta正在以闪电战式的速度攻占海外部分城市市场。 今年也是美团旗下大众点评成立境外团队的第一年。继Keeta之后，大众点评的出海，成为美团出海的另一块拼图。 目前大众点评在境外的核心用户，是中国游客和海外华人，但其出海的野心，是希望成为全球范围内满足用户本地生活需求的产品。 实际上，大众点评的业务开拓是一项比较“重”的工作。在海外，让本土餐饮老板接受大众点评类的商业模式，并不容易。 21世纪经济报道记者今年在东南亚以及中东城市走访了部分餐厅和代理商，采访了大众点评总经理牧遥。实际上，大众点评的出海从2017年在东南亚起步，在八年后的2025年开始加速，当下正在重点城市做深耕。大众点评境外团队的核心KPI是聚焦基础能力建设，夯实护城河，暂无商业化目标。 大众点评在海外开通超1000城 当地时间零点左右，从迪拜机场到酒店的路上，记者能不时看到穿着黄色Keeta衣服的骑手在马路上飞驰；白天，Keeta在城市的街头巷尾也很多见。 图：路过迪拜金项框，见到多名Keeta骑手 拍摄：周慧 按照大众点评从2017年开始做出海尝试的时间线来看，Keeta的出海和城市渗透更像闪电战，大众点评的出海节奏要更缓一些，目前处在基础能力建设的投入阶段。 2025年11月，大众点评首次在国外举办“必吃榜”港澳台及海外地区发布会，目的地选在了迪拜。大众点评总经理牧遥透露，大众点评境外团队于2025年6月成立，现有超50人的团队。 大众点评目前在做一项比较“重”的工作，就是覆盖POI(Point of Interest，兴趣点，指在地理空间中具有特定吸引力或价值的地点）基础信息。目前大众点评建立了覆盖销售、用户、商户的信息采集能力，能及时准确更新信息。