俞敏洪毕竟不是于东来

文｜唐辰 俞敏洪的“南极来信”，打工人不买账。 11月16日，新东方迎来32周年庆，创始人俞敏洪从南极发回一封全员信。信中延续了他一贯的表达风格：文学性、哲思性以及浓郁的个人化情感。 全文以“我”为中心，据网友统计，提及“我”17次、“南极”5次，却几乎未触及员工当前的工作压力。 图源：俞敏洪发自南极的全员信 网友截图 他在开篇写道，“我正站在南极的冰雪世界中。四周是浩瀚的洁白、翡翠般的冰山和无边的宁静。冰川在阳光下闪烁着迷人的光芒，仿佛在无声地诉说着时间的力量与坚守的意义。” 问题不在公关 俞敏洪的本意，可能是想借助南极企鹅在极端环境中相互扶持的意象，赞美新东方员工在困境中的团结与韧性，以此激励士气、重申初心，服务好学生与客户。 这很容易让外界将其与新东方的企业文化关联。比如，董宇辉走红当晚口述了一段小作文，“当你背单词时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面……” 同样是用诗与远方来鼓舞当下的奋斗。 俞敏洪显然低估语境错位的反作用，竟引发公司内外舆情的强烈反弹：内部有员工直言，看到信中对南极风光的描述，“只觉得讽刺”。 外部网友的调侃和吐槽则更为尖锐，有网友模仿回信：“您在南极看冰山，我在出租屋看数字。” 对于俞敏洪的遭遇，当当网创始人李国庆为其发声“抱不平”，他认为“大众没看明白”。 《胡润排行榜》创始人胡润也发布视频，评价俞敏洪“活到老、创业到老”。 俞敏洪的反应很迅速。11月20日早间，他在社交平台作出回应，“允许员工吐槽是新东方的传统，我一直鼓励。员工有不满，我和公司有问题，及时纠正。” 他还宣布，将带10名优秀基层员工和10名东方甄选会员免费前往南极，“由公司支持”。 同时，他澄清了部分传言：所乘游轮12天价格在20万至25万之间（依舱位不同），并非网传的148万；并指出“也有冒充新东方员工在网上发声，相信大家能明辨”。 从危机公关的角度看，这是一次标准且可拿高分的操作：反应及时、情绪克制、姿态端正、不删信件、不推责、切割谣言，并给出具体解决方案。 相比部分顶流企业家惯用的“冷处理”或“甩锅水军”，俞敏洪的做法已属难得，甚至被部分媒体称为“年度最佳危机公关”。