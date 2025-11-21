摆摊自救，餐厅上街抢生意

作者|娅沁 声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。 继五星级酒店“放下身段”后，如今一批餐饮品牌也涌向街边开启自己的“摆摊生涯”。 相对于五星级酒店，用星级美食和平民价格换取品牌曝光与潜在客源的经营逻辑，本就服务于日常聚餐的正餐餐厅，则是将主业以副业形式摆上街头，更像是对堂食困境的一种直接回应。 摊位前越是热闹，其背后的生存焦虑也就暴露得越彻底。因为这份热闹本身就在宣告：餐厅赖以生存的堂食“基本盘”，正在加速松动。 当餐饮品牌开始摆摊 今年7月份以来，全国多个城市出现了一道新风景：餐饮品牌纷纷走上街头摆摊售餐，不少摊位前消费者排起长队。从武汉的湖锦酒楼、广州的炳胜品味，到上海的耀粤楼、和记小菜，再到长沙的好灶头，一批区域知名餐厅陆续加入“摆摊大军”，推出“便民菜”“惠民菜”，主动打破传统餐饮场景的边界。 *图片来源：小红书截图 这些摊位提供的菜品类型极为丰富，覆盖多个品类。既有红烧肉、辣子鸡、梅菜扣肉、糖醋排骨、狮子头等经典主菜，也有卤顺风、卤猪蹄、卤藕等卤味，毛豆、盐水花生等冷菜，以及炸肉圆、春卷、生煎等小吃，土鸡汤等汤品也一应俱全，充分满足不同消费者的需求。 不同摊位还各有亮点：有的菜品数量多达70种，选择极为丰富；有的现场拌制卤菜，保证风味新鲜；有的则由厨师长亲自打菜，强化品质感。此外，多数餐厅会在菜单上标注“现炒现卖”，通过强调新鲜度打消消费者顾虑。 为贴合摆摊的消费场景，这些品牌在定价和营销上均向“亲民”靠拢，整体定价低于堂食。据惊蛰研究所观察，炒菜多在10-30元区间，素菜冷菜在10元以下，荤菜卤味15-30元，50元以上的菜品非常少见。 在营业时间上，摊位多集中于午间与下午三点之后，精准匹配下班人群与家庭采购需求。这一策略也收获了市场积极反馈，不少消费者因“价格实惠”“购买便捷”或“认可品牌”而买单。甚至吸引了此前因堂食消费高而未消费过这些品牌的人群。百元以内即可解决两餐，且出自知名餐厅，对比堂食显然更具性价比。 不过，也有消费者在社交平台上反馈，部分菜品“吃起来像预制菜”，或直接质疑其为预制菜，表示口感不及堂食水准。还有消费者指出，并非所有菜品的价格都显得实惠，例如有的餐厅摊位上的包子卖到5元一个，狮子头8元一个，这样的价格对比普通街边摊贩或快餐店，性价比优势并不明显。 *图片来源：小红书截图 尽管存在部分质疑，这些知名餐厅通过丰富的菜品和相较亲民的价格，确实在街头创造了排长队的热闹场景。这种现象背后，折射出的是餐饮行业在消费观念转变背景下的积极探索与转型尝试。对餐饮品牌而言，这样的平价摆摊在一定程度上确实拓展了餐厅的营收渠道。 从过去以堂食为核心，到拓展外卖业务，再到如今走进街头摆摊，餐饮品牌正在不断重新思考与消费者的连接方式，用更灵活的场景、更接地气的定价，探索符合当下市场需求的生存路径。 然而，热闹的摊位背后，暴露的其实是餐厅堂食业务面临的持续困境。 堂食失守，摆摊出击？ 近几年来，受“禁酒令”“公款吃喝”限制以及宏观经济背景的影响，以商务宴请和家庭聚餐为核心的正餐市场持续承压。消费者不仅更倾向于选择价格更实惠的菜品、减少点单数量或降低外出就餐频率，即便存在社交需求，也更多通过第三方平台选择优惠套餐而非单点，以控制整体支出。整体来看，正餐消费的“性价比导向”愈发明显。 这一消费收缩趋势在数据上有清晰体现。根据红餐产业研究院“2025年餐饮消费大调查”显示，2024年餐饮消费支出增加的消费者占比从2023年的50.0%降至31.3%，而支出减少者则增加了4.8个百分点。