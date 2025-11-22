小雪・“冷资源”如何撬动“热经济”｜财经二十四节气

今日小雪（2025年11月22日），寒意渐浓，冰雪消费随势升温。《中国冰雪产业发展研究报告（2025）》显示，我国冰雪产业规模从2015年的2700亿元增长到2024年的9800亿元，预计2025年将达到10053亿元，突破万亿大关。 冰雪文旅如何点燃消费市场？冰雪产业正经历哪些新变革？本期《财经二十四节气》带你看。 01 小雪启幕新雪季 雪场陆续“开板” 小雪已至，朔风催雪，冰雪经济市场活力涌动。第十五届全国运动会的举办点燃了全民运动热情，体育活力持续释放，冰雪运动从专业赛场走向大众生活，成为越来越多人的冬季消费选择。《大众冰雪消费市场研究报告（2024—2025冰雪季）》显示，2024—2025年冰雪季期间，全国居民参加冰雪运动人数达2.92亿人，参与率为20.61%，冰雪经济的热度正持续攀升。 冰雪季的火爆，从今年提前打响的“开板大战”便可见一斑。新疆可可托海国际滑雪度假区于10月12日正式开板，较去年提前半个月，开启长达240天的超长雪期。河北张家口崇礼万龙滑雪场、吉林北大湖滑雪场紧随其后。 这股开板热潮不仅点燃了滑雪热情，更带动冰雪文旅消费释放强劲动能。去哪儿旅行数据显示，新疆可可托海国际滑雪度假区开板仅一周，富蕴县春节前酒店预订量环比增长51.6%；吉林北大湖滑雪度假区开板消息发布后一周，酒店订单量环比前一周增长超七成，同比提升1.33倍。开板的提前不仅拉长了消费周期，更直接点燃了冰雪运动的消费热情。 02 “北雪南移”新格局 南方室内滑雪场热度攀升 小雪节气到来，气温持续走低，冰雪运动已不再是北方的“专属项目”，正逐渐成为南方城市的消费新热点。如今，随着“北雪南移”趋势不断深化，室内滑雪场迎来爆发式增长。它不仅打破了地域与气候对冰雪运动的天然限制，更成为万亿冰雪经济版图中不可或缺的重要增长引擎。《2024—2025中国滑雪产业白皮书》显示，2024—2025年新增6家室内滑雪场，我国正常运营的室内滑雪场有66家，比上年增长10%。其中，浙江省的室内滑雪场最多，达9家，湖南省、江苏省紧随其后，分别有7家和6家。以上海耀雪室内滑雪场、深圳前海华发冰雪世界等为代表的标杆项目，正引领这一轮行业的发展热潮。公开资料显示，深圳前海华发冰雪世界于10月1日开业，开业首月接待游客超40万人次，单日客流量突破4万，室内雪场的崛起让“南方人在家门口滑雪”的愿景变为现实。 室内雪场的建设热潮，标志着冰雪运动正从户外走向室内、从北方深入南方，实现了更深度的市场渗透。《2024—2025中国滑雪产业白皮书》显示，在2024—2025雪季，全国室内滑雪馆贡献了563万人次滑雪量，占全国总滑雪人次的21.61%。更值得关注的是，其年化复合增速高达15.37%，远超户外滑雪场的增长水平。 03 “冰雪+”玩出新花样 当“北雪南移”打破了冰雪运动的地域限制，一场更深刻的产业变革正在悄然发生。如今的冰雪经济早已跳出“滑雪+门票”的单一模式，转向融合文旅、赛事等多元领域的“冰雪+”创新业态。 北方冰雪目的地依托独特资源禀赋，率先扛起 “融合大旗”，让冰雪景观与地域山水、人文底蕴相映成趣，打造差异化体验。哈尔滨冰雪大世界今年扩容至120万平方米，在保留传统冰雕景观的基础上，新增了“雪地温泉营地”“越野滑雪”等项目。吉林省以“雾凇IP”为核心抓手，打造“雾凇岛”“雾凇第一江畔”等系列观景场景。 如今，冰雪经济的竞争已从“哪里能滑雪”的资源比拼，升级为业态与创新能力的较量。在南北协同的发展格局下，冰雪经济正从“季节性热潮”转变为“全年性产业”。 小雪启幕的不只是一个雪季，更是冰雪经济以融合为笔、以创新为墨，书写“四季常青”发展蓝图的新开端。