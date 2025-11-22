【我们的故事】在北领地的八年：在澳洲的心脏讲述星空故事

乌鲁鲁巨石前的星空。 Credit: Supplied Oli来自上海，带着亲友的不解，她只身来到澳大利亚的心脏——艾尔斯岩工作生活。在这里她开启了一段不同寻常的生活，早上在游客中心上班，晚上带团观星，将原住民和世界各地的文化通过广袤的星源讲述给来自不同背景的人（点击播客，收听详情）。 READ MORE 我们的故事 在跟Oli（Olina Wang）采访的前一天，风暴席卷了她所住的地方，她告诉我这次采访的信号靠的是“蹭朋友的Starlink”。 Oli来自上海，来澳洲学习酒店管理，毕业后，因为“我没去沙漠生活过诶”，她选择带着好奇来到澳大利亚的心脏艾尔斯岩生活工作。 家人朋友的不解和时断时续的网络信号，让她在刚来的前半年非常难以适合，她感觉自己置身无人之地，就连“最近的红绿灯都在五公里之外”。 但她说这里的生活“像是修行一般”，她开始有了很多时间跟自己对话，放下手机，将注意力放在面对面的朋友和随处可见的浓厚文化上。 观星向导之旅就这样开始了。 虽然一开始做观星向导只是帮朋友一个忙，但Oli表示，尝试了之后，她感受到世界各地的游客在仰望同一片星空时所建立的深刻连接，而这份珍贵是跨越时空和文化的。 “原住民这里是沙漠，气候干燥，并没有河流，他们所谓的银河，可能就是下雨时的积流……但在其他文化中可能银河和当地母亲河的形象其实更为接近。” “观星在古代是一种占卜，其实是包含了很多文化和农耕方面的知识的……但世界各地都不同，但又有相似的部分。我尽可能把（相关的）它们都串联起来，我感觉这非常有趣。” 点击音频，收听采访。 欢迎下载应用程序SBS Audio，订阅Mandarin。 您也可以通过YouTube、Apple