16只硬科技主题基金同日获批；中国旅游集团牵头组建新央企｜周末要闻速递

要闻速递 外交部：刚果（金）东部地区中国公民应立即撤离 11月23日，外交部和中国驻刚果（金）使馆郑重提醒：在刚果（金）东部地区特别是南基伍省驻留的中国公民和企业，应立即向中国驻刚果（金）使馆报备信息并撤离该地区。如遇紧急情况，请及时报警并同中国驻刚果（金）使馆联系。 两部门就规范大型网络平台个人信息保护公开征求意见 国家互联网信息办公室、公安部起草了《大型网络平台个人信息保护规定（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见稿提出，大型网络平台服务提供者应当将在中华人民共和国境内运营中收集和产生的个人信息存储在境内。确需向境外提供的，应当符合国家数据出境安全管理有关规定。大型网络平台服务提供者应当按照国家有关规定，健全个人信息出境安全相关技术和管理措施，及时防范、处置个人信息违法违规出境安全风险和威胁。 中国旅游集团牵头 组建新央企 据国务院国资委网站消息，11月21日，国务院国资委组织召开中央企业专业化整合推进会并举行重点项目签约仪式。8组17家单位分两批进行了重点项目集中签约，主要涉及新材料、人工智能、邮轮运营、检验检测、航空物流等关键领域。另据央视新闻报道，签约项目中，中国旅游集团牵头组建央企邮轮运营平台公司，此次专业化整合后，船队规模位居亚洲第一。 外交部：日方如真心想发展中日战略互惠关系 就应立即收回错误言论 毛宁表示，日本首相高市早苗公然发表涉台错误言论，暗示武力介入台海的可能性，激起了中国人民的公愤和谴责，中方对此坚决反对。日方如果真心想发展中日战略互惠关系，构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系，就应该恪守中日四个政治文件精神和所作的政治承诺，立即收回错误言论，切实把对华承诺体现在实际行动上。 航行警告！黄海北部执行军事任务 据中国海事局网站消息，大连海事局发布航行警告，11月23日16时至12月7日16时，渤海海峡黄海北部部分水域范围内执行军事任务，禁止驶入。 两部门：储蓄国债（电子式）纳入个人养老金产品范围 财政部和中国人民银行日前发布的《关于储蓄国债（电子式）纳入个人养老金产品范围有关事宜的通知》提出，为支持多层次多支柱养老保险体系发展，将储蓄国债（电子式）纳入个人养老金产品范围。 硬科技再获增量资金加持！涉及AI、芯片等16只硬科技主题基金火速获批 投资者布局硬科技又有新工具，硬科技行业也再得资金加持。据财联社，11月21日，16只硬科技产品同日迅速获批，包括易方达、华泰柏瑞、工银瑞信、永赢、景顺长城、摩根、鹏华、天弘等11家基金公司拿到入场券。16只产品包括首批7只科创创业人工智能ETF、3只科创板芯片ETF、4只科创板芯片设计主题ETF，以及2只科技主题主动权益类基金。本次获批产品中，部分产品于11月21日当天受理，当天便得到批文，有基金公司人士称，这传递出监管部门支持战略性新兴产业的积极信号。业内预计，16只产品将于近期启动募集，吸引一批专注于科技领域投资的新增资金入市。 鸭绒价格两个月上涨约两成 产业链上市公司跟随获益 羽绒服进入消费旺季，10月份以来，白鸭绒的价格几乎是一天一个价格。据财联社，平湖·中国服装城运营总监陈杰表示，90绒的品质不同，商户和厂家拿到手的价格有差异，但整体上涨态势是很明显的，“这段时间没有在涨了，准确来说是维持在高位。”产业链上市公司跟随获益，益客食品鸭毛跟随涨价，古麒绒材羽绒库存也随之增值。