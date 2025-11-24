广东文化产业“政策包”显效：人才加速集聚，优质项目落地生根

南方财经记者 孙静芳 广州报道 今年5月，广东重磅推出涵盖影视、演艺市场、动漫影视、网络游戏、电子竞技、网络视听六大领域的文化产业高质量发展“政策包”，87条硬核措施犹如一剂强心针，为这片文化热土注入澎湃动能。如今，半年过去，政策红利持续释放，人才集聚效应凸显，优质项目落地生根，产业生态愈发完善。 2025粤港澳大湾区文化产业投资大会（广东·广州）（简称“大湾区文投会”）将于11月26日启幕之际，广东正着力打通文化与金融、科技的对接通道，推动文化产业向融合化、数字化、国际化方向加速迈进，不断创造新供给、引领新需求，为全国文化产业高质量发展探索出一条独具特色的“广东路径”。 “演唱会经济”成消费新引擎 近日，广州薄荷糖影视出品的《日掛中天》不仅成为首部入围威尼斯国际电影节主竞赛单元的粤产电影，更让主演辛芷蕾摘得最佳女演员桂冠。 影片总制片人、薄荷糖影业总经理马双感慨道：“政策包的出台恰逢其时，从原创孵化到技术应用，从人才引育到市场拓展，全链条的赋能让我们创作更有底气。”该影片从筹备时省市部门主动协调拍摄场景，到申报奖项、出海发行获得全力支持。影片取景广州、东莞、韶关等地，岭南地域特色为作品注入独特情感厚度，实现了“在地化创作、全球化表达”的路径突破。 忆光年影视出品的《无尽的尽头》更是登顶 2025 国产剧豆瓣评分榜首，展现出广东影视产业的强劲创作实力。这些成绩的背后，是《广州市促进电视和网络剧片创作生产实施办法》构建的全生命周期支持体系，精准滴灌的政策与高效的行政审批服务形成合力，吸引近20家头部企业与顶尖人才落地广州。 演艺市场的政策效应更为直观。广州通过“首演+首秀+首发”政策组合拳，将17组高人气艺人的巡演首站揽入怀中，“演唱会经济”成为拉动广东文旅消费的一个新引擎。 香港知名艺人谢霆锋“Evolution Nic Live”演唱会在大学城连开3场，10.17万观众中省外观众占23.88%，省内市外观众达58.28%，票房及赞助收入超1.1亿元。格莱美组合The Chain smokers烟鬼组合巡演首站落地广州南沙，全网曝光量近亿人次，外市观众占比达 88.71%。 动漫产业向全龄化突围 动漫影视产业的转型突围则是政策赋能的生动写照。