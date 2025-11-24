重新养自己，这七种「幼稚经济」俘获年轻人丨南财号热话

作者|成昱 声明|题图来源于网络。惊蛰研究所原创文章，如需转载请留言申请开白。 *本文为惊蛰研究所X21财经·南财号联合出品 从Labubu盲盒的溢价热销，到乐高拼装成为职场人的日常解压方式，再到肯德基与三丽鸥的联名相机引发抢购热潮，“对小学生来说太幼稚，给成年人刚刚好”的“幼稚经济”，正以多元姿态落地市场。 当日历上的数字跨过2025，Z世代中最年轻的95后已经步入“30+”人生阶段，逝去的童年与日益雄厚的消费实力撞了个满怀。于是那些曾被视为儿童专属的产品，逐渐挣脱年龄的束缚，演变为Z世代成年人安放童心、缓解现实焦虑的情感载体。 看似幼稚的消费浪潮背后，实则是年轻人在快节奏生活下的一场主动的“自我补偿”——他们不再被传统“成熟”定义所捆绑，宁愿选择以简单、直白的消费方式，短暂逃离现实的纷杂秩序，弥补未曾圆满的童年记忆，并在纯粹的愉悦中，一次次确认自我存在的真实与自由。 微缩场景小屋：成年人的“精神快充” 散发着松木清香的迷你厨房，充满异域风情的街角便利店模型，可开合的微缩柜门后整齐排列着指甲盖大小的餐具……作为一种通过缩小比例来创造小型场景的艺术形式，微缩模型近年来在各大社交平台上迅速走红，成为众多成年人安放情绪的“新宠”。而这股风潮的兴起，源于微缩模型为成年人提供的多重心理与情感价值。 心理层面，沉浸式的拼装过程阻断了外界信息的干扰，虽然过程中需要全神贯注，但也能因此暂时将工作、社交放在一边，有效缓解快节奏生活的压力；而自主设计场景、布置道具，亲手打造专属世界的过程，更带来了掌控感与成就感，弥补了现实中的失衡感。 情感层面，有时人们也会将对未来生活的向往，通过微缩模型具象化，实现理想空间的预演。而在心理和情感双重价值支撑下，微缩模型完美契合了当下“精致型消费”与“体验型消费”的融合趋势，其市场表现也充分印证了这一需求。 惊蛰研究所浏览淘宝、小红书等平台后发现，微缩模型产品已经形成了多元化的矩阵：价格从几十元到上百元不等，从入门到高端的产品层级划分，既能满足新手的兴趣启蒙，也能为资深玩家提供高难度挑战。为适配个性化需求，部分商家还推出定制服务，允许玩家将个人故事融入设计，而单独售卖的微缩家具、景观等配件，更给DIY创作留下了充足空间。 更深一层看，微缩模型的流行也折射出数字化时代的一种反向运动。当人们的日常生活越来越多地被虚拟界面所占据，这些需要亲手触摸、组合、打磨的实体模型，提供了一种数字世界无法替代的实感。 可以说，微缩场景小屋是一种“精神快充”式的消费，本质上是自我解压与情感宣泄的方式。在这个充满变量的世界里，那个完全由自己构建、秩序井然且充满美感的微观世界，正提供着微小而确定的幸福。这或许正是当代消费主义所能提供的最为珍贵的解决方案之一。 陪伴玩偶：成年人的阿贝贝 当物质过剩成为常态，消费者的付费决策正从“功能满足”转向“情绪价值”，而Kidult（成人孩童化）趋势的崛起，让成年人对“治愈感”与“陪伴感”的需求愈发显性——陪伴玩偶便成为这种情绪需求的核心载体。 根据京东研究院的调研数据显示，超八成调查对象拥有自己的小玩具。其中，毛绒玩具正突破居家场景，显现出“包挂化/随身化”趋势。并且近七成调查对象有随身携带毛绒挂件的习惯，而“随时摸到、看到就安心”的治愈感是主要动因。 最近几年，源自英国、以婴幼儿安抚玩具起家的Jellycat便是陪伴玩偶最热门的品牌之一。其成功打破了年龄与品类的边界，完成了从母婴赛道到全龄情感消费赛道的跨越，在情绪消费赛道撬动千亿级市场。根据Jellycat最新财报，其2024年营收约3.33亿英镑，折合人民币约32亿元，同比大增66%。 Jellycat的成功不只是因为把握了市场趋势，也得益于产品细节的塑造。其玩偶通常被设计成具有拟人化特征，如豆豆眼、微笑表情，整体造型具有较强的辨识度。此外每款玩偶还有专属的独特故事背景，用户可以通过给玩偶取名、打扮、拍照等方式，建立深厚的情感联系。 在社交媒体上，也有不少消费者分享购买Jellycat玩偶所带来的治愈感。这种看似过家家的表演式服务，让玩偶超越了商品属性，成为需要被珍视的“伙伴”。惊蛰研究所在《年度复盘丨2024消费市场八大关键词》中也提到过，Jellycat“过家家”式的线下体验服务，不但让情绪价值变得具象化，更让购买产生了额外的社交价值。 Jellycat的爆火不仅带火了专属的“陪伴经济”，二手交易市场中也出现了明显的溢价现象。Jellycat每年都会推出多款以节日、活动等为主题的限量款，多数产品一经推出便被粉丝疯抢；同时品牌还会频繁下架部分产品，官方会在官网标注这些产品已“退休”，这也让部分退休款式在二手市场的溢价空间进一步提升。