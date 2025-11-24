广汽“番禺行动”一周年：落地华为“第一境”，埃安战略由B转C

从左至右为：启境CEO刘嘉铭、华为智能汽车解决方案BU首席执行官靳玉志、广汽集团总经理閤先庆 21世纪经济报道记者 何煦阳 广州报道 在风高浪急的汽车红海里搏击一年后，广汽发起的“番禺行动”，究竟有没有杀出属于自己的一片蓝海？ 11月21日，2025广州车展媒体日上，主场作战的广汽成为全场焦点。广汽集团董事长冯兴亚交出了广汽改革一周年的成绩单：新车研发周期缩短至18~21个月，市场响应效率提升了6倍以上，采购业务效率提高约50%，产品整体规划车型数量优化约20%……与此同时，首次以广汽集团总经理身份亮相的閤先庆，直言广汽体系最大的转变，是从“工程师思维”转向“用户思维”。 广汽试图用一系列数据和新的领导团队，将制度改革的成果具象化。但归根结底，衡量一场企业制度变革是否成功，最终还是要回到产品本身。 在合资品牌销量普遍承压的背景下，“番禺行动”的核心目标是做强广汽的自主板块：争取在2027年实现自主品牌占集团总销量60%以上，挑战自主品牌销量200万辆。其中，埃安作为广汽的“新势力”代表和曾经的独角兽，过去一年推出的埃安UT Super和埃安i60两款车型的市场表现，无疑成为检验“番禺行动”成效的重要试金石。 不过此刻，更牵动行业神经的，是广汽与华为联手推出的启境——华为最新“境”系列的第一款。 启境：制度学习华为，产品对标小米 在“境”系列推出之前，华为的造车路径可以归纳为三种模式： 一种是零部件模式，华为仅作为传统零部件供应商，提供标准化硬件模块，不参与整车设计与研发，比如使用华为通信模组的奔驰、奥迪；二是HI（Huawei Inside）模式，即华为提供全栈式智能汽车解决方案，包括智能驾驶ADS、鸿蒙座舱、车控系统等，典型代表如极狐、阿维塔；三是鸿蒙智行模式，华为从产品定义、设计到营销、销售全链路主导，与车企深度共创，也就是我们熟知的“五界”。 这三种模式中，鸿蒙智行模式，或简称为“界”字辈模式，是华为介入最深、声量最大的造车路径。华为与赛力斯联合打造的问界M9、M8成为市场现象级产品，一度蝉联国内35万元级别以上SUV市场销冠。在华为的强力助推下，赛力斯成功登陆港股，成为今年港股市场规模最大的车企IPO。 然而随着时间的推移，“界”字辈模式也逐渐显露出其弊端： 首先，华为不惜将“五界”放进自家门店销售，本质上是借助其手机、家居等终端产品为汽车业务引流，但这很容易让消费者形成“华为卖车”的印象。一旦“界”字辈车辆出现质量或安全问题，无论责任归属如何，华为都将首当其冲面临舆论压力，甚至可能波及其他产品线的声誉； 其次，在“界”字辈模式中，华为介入过深，使得一些有实力、有规模的大型央企、国企望而却步。广汽就是其中的典型代表，其曾一度是与华为合作的“先锋”，但之后因谈判不顺，合作也因此搁置。 于是，以华为轮值董事长徐直军领衔、智能汽车解决方案BU首席执行官靳玉志为代表的“境”字辈造车模式应运而生。而此前一度与华为合作失之交臂的广汽，这次终于抓住了机会，推出“第一境”——启境。 华为智能汽车解决方案BU首席执行官