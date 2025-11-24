高市错误言论使日经济雪上加霜，鼓吹“日本人优先”是南辕北辙

（资料图） 南方财经 21世纪经济报道记者胡慧茵 出口连续4个月萎缩、食品涨价持续，GDP负增长……日本经济再度亮起红灯。但日本首相高市早苗上台后并没有专注于恢复经济，而是公开发表涉台错误言论，将日本经济拖入更深的危机之中。 据新华社报道，当地时间11月21日晚，数百名日本民众在位于东京的首相官邸前举行集会，抗议高市早苗近日在日本国会发表的涉台错误言论，要求其撤回相关表态并作出解释和道歉。 受到高市早苗涉台错误言论的影响，中国外交部、驻日使领馆、文旅部和教育部等多部门发文，提醒中国公民近期谨慎赴日，10多家航空公司相继发布对日本航线的特殊退改方案。据航空业估计，目前已有超54万张飞往日本的机票被取消，赴日旅游团大量退单。以冬季热门旅游地北海道地区为例，当地酒店住宿从业者对未来数月的业绩表现深感忧虑。 高市错误言论的负面影响仍在发酵。原定近期在中国上映的两部日本影片宣布暂缓上映，还有分析认为，后续中国消费者可能会减少对日本商品的选择。 高市早苗此前还提出“日本人优先”的口号，通过严控外国人政策以图获取民众的支持。但实际上，不少日本经济学家认为，由于现在的在日外国人相对“年轻”，外籍居民增加将改善日本的财政状况，而且外国劳动力与日本人在就业方面的竞争有限。 缺少中国游客导致旅游业受挫、日本电影出口也在中国市场面临困境，这些都说明日本经济较高的对外依赖度。高市早苗一系列错误言论和排外政策，又将日本经济引向何方？ 日本经济面临多重危机 高市早苗发表涉台严重错误言论后，中方提出严正交涉和强烈抗议，与此同时，相关部门也发出避免前往日本旅游和留学预警。由此出现了一波中国赴日旅游团的“退单潮”。 航旅纵横大数据相关负责人向21世纪经济报道记者分享的数据显示，在接下来60天内，中国航司从中国至日本的机票预订量比11月15日后60天的机票预订量减少约29%。 中国游客数量的下降，直接冲击日本各地的旅游业。其中，日本热门旅游地北海道受到的影响尤为显著。据新华社报道，在札幌市内，札幌溪流酒店每月平均接待约3000名中国游客，但自中国发布赴日旅游提醒以来，11月共有约70笔中国游客住宿订单被取消。从业者称希望不要进一步影响到农历新年等关键旺季的预订。为了应对旅游业面临的危机，11月20日，北海道政府紧急召开相关对策会议。会上，北海道综合政策部部长中村昌彦表示：“部分酒店和航班已出现中国游客订单取消的迹象。正值冬季旅游旺季前夕，这种影响令人担忧。” 日本旅游界对“旺季不旺”的担忧，源于中国游客在日本旅游业中的突出占比。日本国土交通省观光厅公布的数据显示，今年1月至9月，访日外国人旅行消费总额达6.92万亿日元(1美元约合154日元)，其中，中国内地和香港游客的贡献约占30%。日本野村综合研究所研究员木内登英预测，损失中国游客意味着日本今后一年的旅游消费收入将锐减约2.2万亿日元，并拖累日本实际国内生产总值(GDP)减少0.36%。 高市早苗的错误言论还影响到日本影片在中国市场的上映及票房。央视新闻报道，据相关影片进口方、发行方确认，《蜡笔小新：炽热的春日部舞者们》《工作细胞》等进口日本影片将暂缓上映。此前已经在中国市场上映的动画电影《鬼灭之刃：无限城篇 第一章 猗窝座再袭》的票房呈显著下滑态势，上映第五日的票房预测已跌至2000万元左右。 有分析认为，之后中国消费者还可能会减少对日本商品的选择，将对部分日系品牌造成冲击。据公开资料显示，中国是日本最大贸易伙伴、第二大出口对象国和最大进口来源国。上海市日本学会会长、上海对外经贸大学日本经济研究中心主任陈子雷向21世纪经济报道记者表示，由此可以看出中国消费者对日本经济的重要性，高市的错误言论将会极大损害日本品牌企业对华销售，还连带给中日文化交流带来极大的负面影响。他进一步表示，刚开始恢复的日本农产品对华出口，可能再度面临停滞。 雪上加霜的是，受美国关税政策的冲击，日本经济陷入六个季度以来的首次萎缩。据央视新闻，日本内阁府17日公布，日本三季度实际国内生产总值（GDP）按年率计算下降1.8%。日本总出口连续4个月萎缩，日本对美出口额自今年4月以来连续7个月同比下降。与此同时，输入型通胀进一步恶化，出现大规模涨价潮。数据显示，10月日本核心消费价格指数（CPI）同比上升3.0%，物价涨幅继续扩大，日本方面预计，今年将有超过2万种食品涨价。 “日本经济高度依赖外部市场，而且其经济结构决定了它很容易受到贸易冲击。”上海社会科学院经济研究所助理研究员王佳向21世纪经济报道记者表示，日本经济对外部需求，尤其对美国、中国和东南亚市场的依赖性很强，这一风险在美国对日本加征关税的政策变化中暴露无遗，在某种程度上凸显出日本经济的脆弱性。