幸运咖门店数破万家：咖啡价格战会加剧吗？丨消费参考

21世纪经济报道记者贺泓源、实习生韦怡琦 比库迪更便宜的幸运咖门店数破万家了。 2025年11月24日，幸运咖宣布，其全球门店数量正式突破10000家。幸运咖是蜜雪集团旗下现磨咖啡品牌，主要产品定价在6-8元。作为对比，库迪正在实施全场9.9元。 从门店规模来看，截至三季度末，瑞幸门店数为29214家。库迪最新数据是1.8万家。 另据幸运咖披露，截至目前，幸运咖门店已覆盖全国超300座城市，包括一线、二三线城市及广大下沉市场。其中，一线市场的门店数已超千家，北京地区门店数达到100家。 需要注意的是，幸运咖的爆发，有着外卖大战推动。在今年二季度，幸运咖新签门店同比增长164%。7月以来，加盟咨询量环比增长超过300%，且来自一线城市的加盟咨询电话激增。而幸运咖方面认为，销售爆发也与其主动营销策略有关。 但是，外卖补贴正在退潮。 有正在扩张期的咖啡品牌高管告诉21世纪经济报道记者，7月后，外卖补贴明显收缩。 瑞幸执行官郭谨一也在近期的业绩会上提到，随着外卖补贴退潮，瑞幸在第四季度乃至明年的同店销售额增长指标将面临短期波动与压力。 这或许会影响幸运咖的下一步增长。 亦要看到，随着外卖补贴退潮，咖啡价格战可能会进入更稳定的新阶段。 大概方向是，产品价格稳定在某个区间。比如，库迪曾靠着一己之力把咖啡市场拖入9.9元价格战，现在库迪正坚守在这一区间。可从产品价格上，应该不会再出现2.9元的超低价。 幸运咖会把市场带到6-8元区间吗？客观上，咖啡茶饮赛道，是典型高频消费赛道，产品补贴价格降低后能催生出大量需求。若瑞幸、库迪们不跟，同行将会迅速占领市场，所以只能迎战。 可是，这一假设的前提是，幸运咖规模要足够大。 随着幸运咖步入万家规模，将有越来越大概率成为瑞幸们的战略性对手。 这意味着，外卖补贴退潮后，咖啡价格战将坚持好一阵子。 11月24日，蜜雪集团报收406.4港元/股，涨幅2.16%。 同日，上证消费80指数报收4932.50点，涨幅0.35%。 幸运咖主要产品定价在6-8元。图片来源：幸运咖 消费人事