对七类违法违规商标使用行为开展重点治理｜营商环境周报

时政要闻 国家发展改革委等六部门：力争到2030年初步建成现代化国有林场体系 11月17日，国家发展改革委联合财政部、人力资源社会保障部、自然资源部、交通运输部、国家林草局印发《关于加快建设现代化国有林场的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》提出，到2030年，国有林场管理体制进一步完善，生态系统得到有效保护修复，资源永续利用机制基本构建，单位面积森林蓄积量提高约5%，初步建成资源质量优良、生态功能稳定、产业发展充分的现代化国有林场体系，成为带动林区山区绿色发展的重要增长点。到2035年，国有林场生态质量持续改善，各具特色的绿色产业体系更加完善，单位面积森林蓄积量提高约11%，现代化国有林场体系基本建成，成为维护国家生态安全、带动林草产业发展、提供优质生态产品的主力军。 《意见》指出，深度服务生态工程建设。支持国有林场开展种质资源保护利用，建设种质资源库、保障性苗圃、林木采种基地、良种基地和草种基地，并为重点生态工程和城乡绿化供应优质种苗。挖掘特色产业发展潜力。支持有条件的国有林场因地制宜发展林下经济，建设经济林果、木本粮油等产业基地，大力发展木制品、森林食品、森林中药材等精深加工产业，推动产业链延伸，打造各具特色的地域品牌。同时，鼓励国有林场通过自主开发、合作开发、特许经营等多种方式，发展生态旅游、森林康养、自然教育、户外运动等业态。 《意见》指出，打造技术创新实践基地。鼓励国有林场培育和发展林草产业新质生产力，推动物联网、大数据、人工智能等新技术及低空经济等领域新场景的应用。支持有条件的国有林场参与创建科技创新平台基地。 工信部：到2027年建成200个左右高标准数字园区，实现园区规上工业企业数字化改造全覆盖 11月18日，工业和信息化部印发《高标准数字园区建设指南》（以下简称《指南》），提出到2027年，建成200个左右高标准数字园区，实现园区规上工业企业数字化改造全覆盖，园区管理、服务数字化水平明显提升，形成一批可复制可推广的数智赋能园区发展的典型模式，园区发展质量和效益显著提升。 《指南》明确，高标准数字园区建设期满后，应满足产业数字化水平高、专业服务品质高、运营管理效率高、基础设施能级高等标准。具体包括，工业互联网应用覆盖园区全部行业，规上工业企业数字化改造覆盖率达100%；数字基础设施支撑作用显著增强，双千兆网络覆盖率达100%，算力基础设施实现有效部署和应用，数据开放共享、安全保障水平显著提升等。 《指南》指出，重点推进产业数字化转型、加强园区数字化服务、完善园区数字化管理、夯实数字化支撑能力等四方面建设任务，并细化为13条具体部署。其中提出，打造企业数字化转型标杆，积极开展“人工智能+制造”应用探索，支持企业开展智能工厂梯度建设，推进工业机器人等智能制造装备规模化部署，推动企业生产智能化跃升。开展链式数字化改造，支持龙头企业实施供应链协同数字化改造，面向上下游企业开放应用场景、共享技术能力，推动产业链上下游企业开展数字化升级。构筑数据开发利用平台，探索建设可信数据空间，破除多主体数据共享共用信任壁垒，强化“人工智能+可信数据空间”应用，推动园区数据服务创新。 在强化政策支持上，《指南》明确，工业和信息化部结合大规模设备更新、中小企业数字化转型城市试点、制造业新型技术改造城市试点、工业互联网一体化进园区“百城千园行”等工作，加大对高标准数字园区建设支持力度，加快推动园区产业数字化转型供需对接、融合应用等。地方工业和信息化主管部门、园区所在地政府和园区管理机构等充分利用现有资源，加强园区数字化建设要素保障和政策支持，引导社会资本参与高标准数字园区建设。 国家知识产权局：加强商标使用管理，重点关注七类违法违规行为 11月21日，国家知识产权局发布《关于加强商标使用管理的通知》（以下简称《通知》），重点针对七类违法违规的商标使用行为开展重点治理，保障消费者和生产经营者的利益。营造诚信经营、公平竞争的市场环境，助力构建全国统一大市场。 重点关注的七类情形，既有冒充注册商标等传统问题，也涵盖电子烟等新型烟草制品等新领域，同时将商标代理机构恶意代理等行为纳入整治范围。具体包括：使用带有欺骗性等禁用的未注册商标；欺骗性使用注册商标；冒充注册商标使用；应当使用而未使用注册商标；商业活动中突出使用“驰名商标”字样；违规使用集体商标、证明商标；商标代理机构违法代理。 《通知》对以上违法违规行为进行了严格规制。尤其是带有欺骗性、误导公众的两类行为，如使用含“专供”“特供”“极品”“国”等字样的未注册商标，标注“有机”“零添加”等内容却与商品实际属性不符的未注册商标，或将注册商标与商品名称、广告宣传用语、商品包装装潢等搭配使用，为攀附他人商标而自行改变等行为，容易导致公众对商品品质、产地、工艺、主要原料、成分等特点产生误认，被列为整治重点。 《通知》提出，建立健全与市场监管部门的协作机制，畅通举报渠道。重点摸排食品药品、儿童玩具、家用电器等民生领域的违法线索。对查实的违法行为，将及时通报执法队伍查处。同时强化信用惩戒，对违法情节严重的主体依法纳入失信管理。结合法律法规宣传，正向引导企业合规使用商标，积极营造全社会尊重和正确行使商标专用权的良好氛围。 地方行动 陕西：深入实施“人工智能+”行动，到2027年新一代智能终端、智能体等普及率超70% 近日，陕西省发展改革委印发《陕西省深入实施“人工智能+”行动方案（2025—2027年）》（以下简称《行动方案》），提出到2027年，制造、能源、文旅等重点领域智能化发展取得显著成效，新一代智能终端、智能体等普及率超70%，具有全国影响力的人工智能创新发展聚集区加快形成。 《行动方案》明确，陕西将聚焦赋能科技创新、产业发展，助力消费提质、民生改善，提升社会、安全、生态治理能力，增强基础支撑能力4个方面，实施“人工智能+科技、制造、能源、农业、文旅、交通、住建、服务消费、产品消费、就业、教育、医疗健康、社会治理、安全治理、生态治理”以及加强多元融合算力供给、优化高质量数据支撑、推动行业大模型创新发展、提升安全发展水平等19项举措。